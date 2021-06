Le nostre carte da gioco ci hanno tenuto compagnia per molti anni, rendendo meno noiosi i momenti in cui non sapevamo come trascorrere le giornate. Col passare del tempo, però, può capitare di perdere qualche carta o che questa ingiallisca e si rovini e l’inchiostro si scolorisca.

I mazzi da gioco usurati e incompleti tendono a essere gettati subito nella spazzatura. Ma questo è un errore. Da oggi impareremo infatti che possono essere riutilizzati per creare simpatici e utili oggetti. Sono assolutamente incredibili e sorprendenti questi metodi di riciclo alternativo delle carte da gioco usate, vecchie e ingiallite.

Un utile taccuino da portare sempre con sé

La prima semplice idea è quella di realizzare un taccuino con cui annotare tutti i nostri impegni e promemoria. Ci basta prendere con un righello la misura delle carte, ritagliare un foglio di cartoncino bianco delle stesse dimensioni e incollarglielo sul retro. Applichiamo poi una pratica pinzetta fermacarte per tenerle unite e della colla resistente sulla parte superiore del mazzo.

Infine mettiamo un foglietto di carta colorata dalla parte della colla. Piegandolo potremo bloccare definitivamente i nostri foglietti e ottenere il comodissimo taccuino.

Un portagioie per riordinare tutti i nostri gioielli

Con le vecchie carte da gioco si può costruire un magnifico contenitore per preziosi come catenine e braccialetti. È sufficiente fare due piccoli buchi sulla parte superiore di ogni carta ed assicurarsi che il filo del bracciale o la maglia della collanina vi entrino bene.

Ora scegliamo un contenitore come una scatola in legno con più scomparti dove sistemare ordinatamente le carte con i gioielli appesi. Ecco il nostro carinissimo portagioie.

Un quadro originale con cui stupire gli ospiti

Con una piccola dose di creatività, le carte da gioco si prestano anche per la realizzazione di un quadro molto originale. Basta appendere al muro una cornice vuota e posizionarvi all’interno tutte le carte che vogliamo. Per tenerle incollate e ben unite possiamo utilizzare un po’ di nastro adesivo. Avremo dato vita così al nostro piccolo collage personale.

Vale la pena tentare, perché sono assolutamente incredibili e sorprendenti questi metodi di riciclo alternativo delle carte da gioco usate, vecchie e ingiallite.

