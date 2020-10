Sempre più persone sono alla ricerca di alternative vegetali alla carne. Costoro non vogliono, però, mangiare troppi carboidrati. È infatti importante anche assumere la giusta quantità di proteine. Se le fonti di proteine vegane sono molte, la più famosa è la soia. A molti, però, la soia non piace e hanno paura dei suoi effetti collaterali. Per fortuna sono arrivate le nuove proteine che rivoluzioneranno il nostro modo di mangiare. E stanno già avendo un enorme successo.

Tanti cibi veg senza soia

Queste nuove proteine sono usate sia per produrre cibi senza soia sia per imitare il gusto e le proprietà nutritive della carne. Ebbene sì, parliamo delle proteine dei piselli.

Ci avete fatto caso che ultimamente sempre più brand hanno iniziato a produrre burger che sembrano “veri”? Questi cibi sono a base di proteine dei piselli.

Ma non solo. Le proteine dei piselli sono perfette anche per gli sportivi. Questi possono acquistarle, infatti, in polvere e aggiungerle ai frullati proteici.

Chi, invece, volesse aumentare l’apporto di proteine durante la giornata può comunque acquistare questo prodotto in polvere e usarlo nelle ricette quotidiane. Sono ottime, infatti, aggiunte ai pancake a colazione o in aggiunta a zuppe e perfino a sughi.

Sono arrivate le nuove proteine che rivoluzioneranno il nostro modo di mangiare

Numerosi sono i benefici delle proteine dei piselli. Come abbiamo già detto, in combinazione con altri ingredienti aiutano a ottenere un gusto e una consistenza simili a quelli della carne.

Ma i loro vantaggi non finiscono qui. Queste proteine sono, infatti, ricche di amminoacidi e di arginina. Hanno anche un forte potere saziante e sono assorbite più lentamente dall’organismo.

Esse sono anche perfette per gli intolleranti al lattosio o per i celiaci perché sono prive di lattosio e di glutine.

Le proteine dei piselli sono l’ideale anche per chi vuole perdere peso. Queste hanno un basso contenuto di grassi e zuccheri. Anche il loro apporto calorico è moderato e più basso delle proteine della soia.