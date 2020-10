Gli ortaggi tipici dell’autunno sono estremamente versatili in cucina. Possiamo bollirli, arrostirli, farli diventare gustose crocchette.

Con un pò di immaginazione possiamo cucinare anche dei sughi leggeri e buonissimi. Ecco, quindi, la ricetta di un delizioso sugo light con un ingrediente di stagione che non ti aspetti.

Il condimento ideale per cucinare una pasta leggera

Come si dice spesso, è il sugo che fa ingrassare, non la pasta. Circa cento grammi di pasta di grano hanno infatti sulle 350 calorie.

È quanto aggiungiamo ingredienti pesanti, o molto olio nel sugo, che le calorie salgono.

Chi non vuole rinunciare alla pasta ma cerca opzioni light può affidarsi al cavolfiore. Questo gustoso ortaggio è, infatti, perfetto per condire piatti leggeri. Ha un apporto calorico molto basso ma è molto saziante. Ecco, quindi, come preparare un sugo al cavolfiore perfetto per cucinare una pasta leggera.

Un delizioso sugo light con un ingrediente di stagione che non ti aspetti

Il procedimento per ottenere un sugo di cavolfiore è molto semplice.

Prima di tutto bisogna prendere circa mezzo cavolfiore e farlo bollire. Quando questo è pronto e molto morbido, scolare.

A questo punto frulliamo il cavolfiore. Il consiglio è quello di aggiungere pochissima acqua. Anzi, se l’ortaggio è ben cotto non è necessaria acqua. Otterremo una crema che andrà condita.

Chi vuole restare light può aggiungere solo sale, pepe e, a gusto, un pò di limone.

Chi, invece, volesse dare al sugo più corpo può aggiungere burro, parmigiano o lievito a scaglie. Gli amanti delle spezie possono aggiungere anche un pò di noce moscata.

Se il sugo rimane ancora un pò liquido, facciamolo scaldare in padella per qualche minuto. Quando si sarà rappreso per bene, aggiungiamo la pasta.

Possiamo condire il piatto finale aggiungendo una spolverata di parmigiano o perfino di pecorino. I palati forti possono invece osare con un pizzico di peperoncino.