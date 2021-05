Le statistiche parlano chiaro. Se abbiamo tra i 30 e i 60 anni siamo nella fascia di età più a rischio per l’insorgere di un melanoma. Sono almeno 3 le caratteristiche di un neo pericoloso e pochi le conoscono, ma sono così importanti da poterci salvare la vita con un solo gesto. Anche in questo caso, se abbiamo dei nei e stanno crescendo, la prevenzione è un passo fondamentale per salvarci la vita. Con un semplice controllo al dermatoscopio.

Quando dobbiamo preoccuparci per i nostri nei

Sono almeno 3 le caratteristiche di un neo pericoloso e pochi le conoscono, ma sono così importanti da poterci salvare la vita con un solo gesto:

quando i bordi sono irregolari e asimmetrici;

se cresce da adulti;

quando cambia anche nei colori.

Sono le tre spie principali che devono portarci a consultare uno specialista, quindi un dermatologo.

Chi deve maggiormente preoccuparsi

Domanda lecita. Chi deve realmente preoccuparsi? Basta un solo neo per avere paura? La risposta della medicina è chiara.

Famiglie con casi di melanoma e predisposizioni congenite.

Soggetti che presentino molti nei.

Chi, magari per lavoro, ha la pelle chiara e lavora tante ore sotto al sole.

La prevenzione è ancora una volta basilare

Come sempre in medicina, a fare la differenza è anche la prevenzione. Una delle cose che non dobbiamo fare assolutamente è prendere il sole in maniera sconsiderata e senza protezioni. Oltre a fare troppe lampade abbronzanti. Già da giovani. Purtroppo, negli ultimi 20 anni i tumori della pelle sono aumentati quasi del 5%. Nel caso in cui lo specialista ci consigli di asportare i nei per la nostra salute, non dobbiamo avere paura. Asportarli non comporta rischi particolari per la nostra salute. Così dichiarano i medici. Ricordiamo, infine, che il dermatologo ci insegnerà come fare un’autoispezione dei nei, comodamente a casa nostra. Senza andare in ambulatorio.

