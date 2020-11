Quando abbiamo delle sofferenze fisiche, dobbiamo sempre ricondurci al consulto medico, o quanto meno del farmacista di fiducia. Ricordiamoci di non agire di testa nostra per non rischiare di peggiorare la situazione. Prendere infatti dei farmaci, senza conoscere i possibili effetti collaterali, può addirittura peggiorare, e non poco, la situazione. Attenzione però anche ai rimedi naturali, perché non tutti possono vantare la stessa integrità fisica e la stessa risposta alla cura. Mai prendere questo antidolorifico naturale se soffriamo di mal di stomaco, pena la complicazione della situazione. Parliamo dell’artiglio del diavolo, rimedio naturale molto utilizzato, ma che può avere delle controindicazioni importanti. Le vediamo in questo articolo, assieme ai nostri Esperti.

Cos’è l’artiglio del diavolo

L’artiglio del diavolo è una pianta cosiddetta perenne, da secoli apprezzata e utilizzata per le sue proprietà antinfiammatorie. Molto in voga in ambito sportivo, sia professionistico che dilettantistico. Nasce nel continente africano, dove per secoli, prima dell’arrivo della medicina tradizionale ha rappresentato una cura fondamentale.

I suoi usi

Assieme all’arnica, l’artiglio del diavolo è consigliato soprattutto per i traumi, le contusioni, i dolori reumatici e le infiammazioni, che non derivino però da fratture. Molto utilizzato nei casi classici di mal di schiena, emicrania, cervicale e dolori lombari. Solitamente assumiamo questa pianta a mezzo pomata o compresse, ma è valida anche la variante in infuso o tintura madre.

Attenzione però alle controindicazioni

Mai prendere questo antidolorifico naturale se soffriamo di mal di stomaco, perché l’artiglio del diavolo stimola la produzione gastrica. Ecco, quindi che chi soffre di gastrite, colite o ulcera, deve starne particolarmente lontano. Non solo, perché, come ben sanno gli specialisti, questa pianta può creare le contrazioni dell’utero alle gestanti e andare in contrasto con i farmaci anticoagulanti. Ricordiamo quindi di non sottovalutare gli effetti collaterali dell’artiglio del diavolo, ma di acquistarlo sempre e solo dietro prescrizione medica.

