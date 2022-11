Come risolvere il problema dei regali di Natale con pochi soldi e fare comunque un dono gradito

A giorni arriverà dicembre, il mese del freddo e delle tredicesime, perfette per fare regali a partner e figli, genitori e parenti, colleghi e amici e perfino agli amanti.

Tuttavia, spesso i soldi non bastano o non si sa cosa donare. In questi casi una gift card ben studiata può salvare cavolo e capra, ossia lasciare il segno senza per forza svuotare il conto.

Vediamo allora come risolvere il problema dei regali di Natale con pochi soldi e tanta fantasia.

L’idea della carta regalo per la casa e il giardino

Partiamo con le idee regalo sulla casa in generale e citiamo 3 opzioni sulle tante disponibili sul web.

Le gift card di MediaWorld (importi da 20 a 1.000 euro) sono un buono acquisto a scalare che il destinatario spenderà fino ad esaurimento. La card è spendibile presso i negozi fisici e per acquisti online ed è valida per 2 anni dall’attivazione.

Anche la carta regalo di Leroy Merlin (importi da 1 a 999 euro) è spendibile sia in rete che negli shop fisici. Basta recarsi in cassa, pagare l’importo scelto ed attivarla. La carta dura 1 anno fino all’esaurimento del credito.

Le gift card di Kasanova sono in versione fisica e virtuale e durano 12 mesi dall’attivazione. Le si acquista online e nei punti vendita sul territorio, scegliendo l’importo preferito.

Come risolvere il problema dei regali di Natale con pochi soldi senza sbagliare oggetto

Per chi vuole regalare un libro senza sbagliare titolo, ecco la card delle case editrici. Ad esempio la card Feltrinelli è disponibile sia presso i negozi fisici che online. Per l’acquisto in remoto si sceglie l’importo gradito, si inserisce l’email del destinatario e si completa l’acquisto.

In tema di abbigliamento ecco la gift card H&M nella versione fisica e digitale. Il valore minimo è di 15 euro (massimo di 300) e può essere usata finché il saldo non si azzera. È valida per 3 anni dalla data dell’ultima attivazione o dell’ultimo acquisto.

Infine se l’idea è quella di regalare bellezza, ecco la beauty gift Jean Louis David. È disponibile presso la maggior parte dei saloni JLD e basta pagare la cifra che si desidera regalare. La si usa fino a esaurimento del credito e si potrà anche ricaricare al pari di una carta di credito.

Regalare un viaggio su rotaia, nei cieli o per mare

Un altro regalo ben accetto è quello in tema di viaggi e turismo. Tradotto, ecco la gift card per un viaggio a sorpresa in treno o aereo o autobus anche a pochi soldi.

Più in generale, in questo caso si può spaziare tantissimo in termini di vettore e/o importi e/o soluzione finale. Si può regalare un pernottamento, un pacchetto all inclusive, un voucher aperto (senza data e meta), etc.

Regalare una cena e una serata fuori casa

Invece la gift card di TheFork potrebbe andare bene per regalare una cena fuori. I tagli vanno dai 25 a 50 e 100 euro e si acquistano direttamente online tramite la pagina dedicata sul sito. Fatto l’acquisto si invia per email il regalo al destinatario, che potrà scaricare o stampare il PDF e usarlo in un ristorante convenzionato.

Oppure si può fare un buono di un certo importo presso il ristorante più amato dal destinatario e accompagnare il regalo con un messaggio personale.

In chiusura invitiamo il Lettore a verificare direttamente tutti i termini e le condizioni poste dal rivenditore prescelto. Anche al fine di evitare eventuali variazioni e/o aggiornamenti qui non rilevati.