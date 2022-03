Sono 20 i posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per un Ministero, in scadenza a breve

Un Ministero è alla ricerca di 20 candidati in ruoli diversi per l’attuazione del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e candidarsi è quasi immediato. Ci basterà inviare domanda con mezzo posta elettronica certificata, PEC, entro l’8 aprile 2022, con in allegato curriculum vitae e copia del documento di identità. Di seguito riportiamo tutti i dettagli relativi, i requisiti necessari, i contatti e dove reperire l’avviso ufficiale.

Diversi profili ricercati

L’ente che ha pubblicato l’avviso di interpello relativo è il Ministero della Transizione Ecologica, o MiTE. Al suo interno vengono elencate 4 professionalità ricercate, ognuna di ambito diverso. Si ricercano 6 candidati di profilo giuridico e 6 in campo economico, 4 in quello tecnico, 2 in materia di comunicazione e altri 2 nell’ambito amministrativo. In tutto sono 20 i posti di lavoro disponibili. Come già anticipato, tutte le assunzioni sono previste con stipula di un contratto a tempo indeterminato. Non possono partecipare alle selezioni alcuni professionisti già attivi nella Pubblica Amministrazione come docenti, dipendenti delle Forze armate, di Polizia e Vigili del Fuoco.

Per ognuna delle professionalità ricercate sono previsti diversi requisiti specifici. Per i posti di lavoro di profilo giuridico si ricercano candidati in possesso di Laurea in Giurisprudenza, sia triennale che magistrale, specialistica o vecchio ordinamento. Inoltre, è necessario aver acquisito precedentemente un’esperienza nella gestione delle procedure di gara. Per il profilo economico si richiede invece una Laurea in Economia e Commercio, Statistica o Economia Aziendale. In aggiunta, è necessario aver svolto in precedenza attività di supporto a reportistica, analisi e monitoraggio.

Per il profilo tecnico infine non importa l’ambito di specializzazione della laurea posseduta, che può essere anche, in questo caso, triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento. Presentano la stessa caratteristica i requisiti per l’ambito amministrativo e comunicazione. Per ognuno di questi casi, come in quelli precedenti, è necessario avere una particolare esperienza pregressa.

Sono 20 i posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per un Ministero, in scadenza a breve

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare candidatura tramite PEC all’indirizzo RUA@pec.mite.gov.it. L’oggetto da indicare è “Interpello PNRR” seguito da nome e cognome del candidato. Ricordiamo che, come anticipato nel paragrafo introduttivo, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione richiesta. Maggiori info sono disponibili sulla piattaforma ufficiale del Ministero.

