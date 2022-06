Basta Bonus a sostegno del reddito per questi 3 fortunati segni baciati da Mercurio in Gemelli mentre per altri amore di traverso

Si avvicina l’estate e si è più curiosi di capire che giorni ci aspettano. L’oroscopo, da questo punto di vista, è già indicativo. E Mercurio in Gemelli arriva per creare scompiglio in molti segni. Che giorni tumultuosi aspettano l’Ariete per quanto concerne l’amore. Infatti, siamo con il piede in due scarpe. Da una parte, un rapporto logoro con l’attuale partner. Dall’altra, un nuovo amore all’orizzonte. Cosa fare? Mercurio spingerà il Toro negli affari. I biglietti da visita distribuiti nei giorni scorsi potrebbero portare buone notizie. Il che ci condizionerà anche le vacanze estive.

La Vergine dovrebbe volare un po’ più bassa e la Bilancia impari ad avere pazienza

I Gemelli avranno qualche problemino di comunicazione con molti amici. Certe nostre frasi non saranno capite. Anzi, con qualcuno potremmo arrivare ad una lite fastidiosa che ci farà star male. Il Cancro farebbe bene a non dar peso a certe cattiverie che girano, in questi giorni, sul nostro conto. Nel fine settimana ci prenderemo le nostre rivincite. Come? Prendendoci dello spazio tutto nostro in vista dell’estate praticando attività sportive o rilassanti.

Giove e Marte aiuteranno il Leone negli affari. Insomma, basta Bonus a sostegno del reddito per questo fortunato segno. Gli astri sono dalla nostra parte, ma se vogliamo riempire il portafoglio diventiamo più cinici. Mercurio in Gemelli porterà da oggi gioie e dolori nei prossimi giorni alla Vergine, che deve scontare la sua supponenza. Il sentirsi superiori agli altri può andar bene, ma attenzione a non esagerare perché gli astri ce la faranno pagare.

Marte invita la Bilancia ad avere grande pazienza in ogni campo. Soprattutto negli affari di cuore, la stanchezza prima dell’estate potrebbe portare ad ingigantire questioni non così drammatiche. Sono giorni pessimi per lo Scorpione. Forse il periodo peggiore di questo giugno, dove dovremo semplicemente cercare di sopravvivere grazie anche a qualche vero amico che ci dirà le parole giuste.

Basta Bonus a sostegno del reddito per questi 3 fortunati segni baciati da Mercurio in Gemelli mentre per altri amore di traverso

Per il Sagittario sono in arrivo belle notizie. In amore, avremo le certezze che cercavamo, mentre in banca potremmo veder finalmente aumentare, in modo inaspettato, il nostro saldo. E alcuni problemi passati sono finalmente alle spalle. Il Capricorno deve sedersi ed aspettare. L’estate non partirà nel modo migliore, anche se le settimane successive ci sorrideranno. Siamo anche fisicamente stanchi e allora dobbiamo stare molto attenti anche alla nostra alimentazione.

L’Acquario vivrà dei giorni ottimi dal punto di vista della vita sociale. Risultiamo simpatici agli altri che ci cercano e vogliono la nostra compagnia. Approfittiamone. Mercurio aiuterà i Pesci ad ottenere i traguardi che si sono posti. L’entusiasmo, del resto, ci sta dando una grossa mano. Attenzione, però, a stare con i piedi per terra.

