Il primo avvertimento del termosifone arriva con un leggero gorgoglio. Successivamente questo impercettibile suono diventa un fastidioso rumore. Specialmente se ubicato la camera da letto, può davvero rendere il sonno difficile.

In più, il fastidioso rumore d’acqua è accompagnato di solito da un mal funzionamento del termosifone. Infatti, capita spesso che una parte di esso rimanga freddo.

Ma quali sono le cause del mal funzionamento del termosifone? Come si può risolvere facilmente in pochi minuti? Soluzioni per termosifoni gorgoglianti che fanno rumore d’acqua e non riscaldano.

Rumore di acqua e ticchettio

La presenza di aria all’interno del termosifone o di un flusso d’acqua eccessivo può provocare un fastidioso rumore.

La seconda possibilità (flusso d’acqua eccessivo) è più facile da risolvere: il flusso di acqua può essere ridotto ruotando la valvola apposita (piccola generalmente in basso) in direzione antioraria.

Se invece il rumore è provocato dall’aria i materiali all’interno del termosifone si dilatano e il metallo si raffredda. In questo caso bisognerà lubrificare le parti interne così da non farle urtare.

Un notevole rumore di acqua, simile a un gorgoglio, può significare aria all’interno del radiatore. In questo caso capirlo è semplice: il termosifone (in genere la parte alta) risulterà per metà freddo. Questo problema può essere risolto anche senza l’aiuto di un idraulico.

Ecco come fare in modo autonomo.

Soluzioni per termosifoni gorgoglianti che fanno rumore d’acqua e non riscaldano

Innanzitutto, portare al minimo la temperatura del termostato. Così la pompa di riscaldamento si spegnerà. Dopo aver atteso pochi minuti, provare a sfiatare il termosifone. Attendere la fuoriuscita dell’aria e poi dell’acqua.

Questa andrà poi ricaricata attraverso un rubinetto apposito (di solito posto in basso nel termosifone). Riattivare l’impianto di riscaldamento. Si noterà un immediato riscaldamento della parte prima fredda del termosifone.

Come regolare il manometro

È molto importante regolare la manopola del manometro che regola la pressione del termosifone. Sulla manopola, i numeri indicati vanno da 0 a 5/6. Il livello di pressione più corretto va da 1 a 3.

Di solito la taratura della pressione viene però stabilita e regolata dall’idraulico. Esiste però una formula che moltiplica il valore 0,3x il numero di piani al di sopra della caldaia+1.

Regolare il manometro consentirà di ridurre i problemi dell’aria o della eccessiva pressione nel termosifone.