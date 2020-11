Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il latte è da sempre considerato uno degli alimenti più completi e ricchi di nutrienti. Fin da piccoli è l’alimento prediletto per la colazione e la merenda.

Il latte e i suoi derivati sono, in effetti, una importantissima fonte di sostanze che rafforzano l’organismo. Eppure un enorme dibattito è nato negli ultimi anni riguardo il consumo eccessivo di queste proteine animali.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gli studi effettuati si sono soffermati sulla possibilità che mangiare troppo latte e latticini abbia un legame con la comparsa di tumori. Allora qual è il vero legame tra i tumori e il consumo di latte e latticini?

Il latte fa bene ai bambini e non ai grandi

Un dibattito ancora acceso riguarda il consumo di latte nell’età adulta. Vi sono coloro che sostengono che bere latte da grandi non sia “naturale”. C’è una verità in questo, poiché nell’organismo adulto il processo di lattasi (digestione del lattosio) diminuisce e addirittura tende a scomparire.

Un consumo eccessivo di latte e derivati può degenerare addirittura in una intolleranza o in allergia. Con l’evoluzione e il protrarsi del consumo di latte, l’uomo ha allungato la vita del processo di lattasi. Oggi quindi quasi 9 adulti su 10 possono digerire il lattosio.

Le proteine per la salute

In un litro di latte è presente circa il 90% di acqua. Ciò che resta è composto da proteine, zuccheri (lattosio) e grassi con percentuali diverse rispetto al tipo di latte. Il meno grasso risulta quello umano, mentre è presente meno zucchero in quello animale.

Le proteine ricavate dal latte svolgono vari compiti per l’organismo umano: sono fattori di crescita, ormoni, enzimi e contengono minerali e vitamine.

E allora perché un consumo eccessivo di latte e latticini è rischioso per l’uomo?

La ricerca scientifica è ricca di studi sul legame tra consumo di latticini e rischio di comparsa del cancro. Una recentissima pubblicazione della rivista scientifica BMJ Open afferma che la ricerca non è arrivata ad alcuna conclusione plausibile e sicura.

I pareri e i risultati sono contrastanti: alcuni notano un legame tra la diminuzione dei tumori a stomaco, colon e pancreas e il consumo di latticini; in altri casi il legame è inesistente. La stessa regola vale per altri tipi di tumore come prostata, seno, ovaie, rene, polmone.

Addirittura uno studio della JAMA Oncology afferma che lo yogurt, grazie a probiotici e prebiotici, proteggerebbe da tumori. Un altro studio vedrebbe un legame tra il tumore al colon-retto e il consumo di latticini, ma non c’è certezza.

Qual è il vero legame tra i tumori e il consumo di latte e latticini?

In conclusione, non avendo nessun parametro effettivo, il consumo di latte e latticini dovrebbe essere stabilito dal buon senso. Si possono seguire anche le linee guida per l’alimentazione sana stabilite a livello europeo e nazionale. Il consumo di latte e yogurt corrisponde a 3 porzioni giornaliere da 125g. Il formaggio dovrebbe consumarsi 2 o 3 volte alla settimana (100g fresco- 50g stagionato).