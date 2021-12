Il Ministero dell’Istruzione ha appena bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione di 50 figure di alta professionalità. L’assunzione sarà a tempo indeterminato, l’inquadramento riguarderà l’area funzionale III e la posizione economica è la F3. Le unità assunte saranno così suddivise:

n. 35 funzionari amministrativi, giuridici, contabili (codice concorso 01);

n. 10 funzionari socio-organizzativi-gestionali (c.c. 02);

n. 5 funzionari informatici e statistici (c.c. 03).

L'art. 2 dispone in merito alle riserve di posti e le preferenze, così come dispone la legge in materia. Anticipiamo solo che è prevista solo una prova orale per accedere ad uno dei 50 posti a tempo indeterminato presso il MIUR.

I requisiti di ammissione al concorso

Il testo dell’avviso precisa quali sono i requisiti trasversali, validi per tutti e 3 i codici, e quelli specifici, riguardanti il titolo di studio.

Occorre anzitutto la cittadinanza italiana (o comunque il rispetto delle norme di legge in materia), la maggiore età e l’idoneità fisica all’impiego. Sono altresì richiesti i diritti civili e politici, l’assolvimento degli eventuali obblighi di leva. Infine non saranno ammessi chi risulterà interdetto dai pubblici uffici, destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A.

Veniamo adesso ai titoli di studio, che ovviamente variano in base al profilo per il quale ci si candida. È richiesto il diploma di laurea o la laurea specialistica o laurea magistrale nelle classi di studio specificate al bando. Lo spettro dei titoli di studio ammessi a concorso è abbastanza ampio,, per cui si raccomanda di consultare il bando.

Infine si richiede la conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2) e il dottorato di ricerca in ambiti differenti, a seconda del codice concorso.

Termini e modalità di inoltro della domanda

L’istanza andrà inoltrata solo online, tramite SPID, compilando il modulo presente sulla piattaforma digitale, accedendo al portale MIUR. I candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo PEC personale e potranno candidarsi solo a 1 dei 3 profili ricercati. Infine il termine per l’inoltro è fissato alle ore 12.00 del 23 dicembre.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, tutti i dati personali e il possesso e rispetto dei requisiti richiesti. Parimenti andranno dettagliati i requisiti sul titolo di studio, le lingue straniere, i vari titoli accademici, di carriera, i tirocini, etc, utili per il concorso.

Infine andranno specificati gli eventuali titoli che danno diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei diritti di preferenza.

Solo una prova orale per accedere ad uno dei 50 posti a tempo indeterminato presso il MIUR

La procedura concorsuale prevede i seguenti step:

valutazione dei titoli (punteggio massimo attribuibile: 10/10). L’art. 11 dettaglia nei particolari come avviene questa valutazione;

prova orale (punteggio massimo attribuibile: 30/30), distinta per codice concorso e consiste in un colloquio interdisciplinare. La prova potrà svolgersi in sede decentrate e/o in videoconferenza.

Il concorso si intende superato se la valutazione complessiva non è inferiore a 28 punti.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato al concorso a prendere visione integrale del bando e fugare eventuali dubbi o casistiche particolari.

