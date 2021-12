Sembra incredibile ma sono proprio questi i 3 oggetti vintage comunissimi nelle case che valgono una vera fortuna

Spesso la nostra casa nasconde dei tesori di cui non siamo nemmeno a conoscenza. Infatti, tanti non lo sanno, ma alcuni oggetti che appartengono al passato potrebbero valere molto di più oggi. E non stiamo parlando di elementi che possono risalire a migliaia di anni fa. Infatti, anche cassette, libri, giocattoli o dischi degli anni ’60 o ’70, oggi sono richiestissimi dai collezionisti e hanno aumentato di non poco il loro valore. Conoscendo i prezzi sul mercato potremo sicuramente sfruttare al meglio questa opportunità.

Di oggetti antichi presenti nelle nostre case e che oggi potrebbero valere un piccolo tesoro avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato il valore davvero incredibile di questo vecchio videogioco. Oppure, in un altro articolo, avevamo presentato il valore di alcune figurine che sicuramente molti di noi ancora conservano. Oggi continuiamo la nostra lista, aggiungendo 3 elementi che potremmo ancora avere in cantina o sparsi per casa. Per primo, troviamo il Walkman Sony TPS-L2. Prima dell’avvento degli smartphone, questo era lo strumento migliore per ascoltare la musica. E certamente molti di noi se lo ricorderanno. Bene, questo pezzo, oggi, varrebbe centinaia e centinaia di euro. Ma non è tutto.

Ecco gli altri due oggetti che potrebbero farci mettere da parte un bel gruzzoletto

Al secondo posto troviamo un libro davvero formidabile, che all’asta è stato venduto a milioni di dollari. Si tratta del “Birds of America” di John James Audubon, con 400 tavole illustrate che si concentrano sulla vita degli uccelli. La sua prima edizione, risalente a quasi 200 anni fa, è una fortuna che farebbe diventare ricco chiunque lo possieda.

Infine, concludiamo con un giocattolo di cui molti erano innamorati fino a pochi anni fa. Insomma, stiamo parlando del Furby, un vero e proprio must have degli anni ’90. Oggi questo gioco può essere venduto anche a 1.000 euro quando, se ci sforziamo di ricordare, il suo prezzo originale non andava oltre i 40. Perciò, sicuramente, si tratta di un vero e proprio affare. Sembra incredibile ma sono proprio questi i 3 oggetti vintage comunissimi nelle case che valgono una vera fortuna. Se abbiamo il sentore di possedere anche solo uno degli oggetti citati, dovremmo andare subito a controllare.

