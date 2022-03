Tra i top performer di Piazza Affari degli ultimi 3 anni c’è stato sicuramente il titolo Sciuker Frames. Un titolo entrato in sordina sul listino milanese, all’inizio circa il 20% delle sedute di Borsa aperta erano senza scambi, e poi salito alla ribalta delle cronache con un un rialzo di oltre il 1000% negli ultimi 3 anni. Non solo, attualmente la probabilità storica che sul titolo non ci siano scambi nel corso di una seduta di Borsa aperta è scesa al 4%.

La domanda adesso è, dopo un +1.300% negli ultimi 3 anni dove potrebbe essere diretto il titolo Sciuker Frames?

Dopo un ribasso che ha portato le quotazioni a una discesa di oltre il 40% dai massimi, sembrerebbe che si siano create le condizioni per una ripresa del rialzo. Va detto che questo ribasso non giunge inaspettato visto quanto scritto in un precedente report.

La settimana del 7 marzo, infatti, con un’escursione di oltre il 20% tra minimo e massimo e una chiusura al rialzo, potrebbe avere creato le premesse per una forte ripresa del titolo, come confermato nelle settimane successive. Dopo due tentativi andati a vuoto, la settimana in corso potrebbe offrire lo spunto per un ulteriore accelerazione rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero chiudere sopra l’importante resistenza offerta dal II obiettivo di prezzo in area 8,58 euro. In questo caso si andrebbe a rafforzare lo scenario che vede il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 9,64 euro.

Viceversa, la mancata rottura della resistenza in area 8,58 euro potrebbe determinare un ritracciamento fino in area 7,52 euro. La rottura, poi, di questo livello potrebbe fare invertire al ribasso la tendenza in corso.

Il titolo azionario Sciuker Frames (MIL:SCK) ha chiuso la seduta del 29 marzo in rialzo del 3,30% rispetto alla seduta precedente con un ultimo prezzo a 8,76 euro.

Time frame settimanale