Negli ultimi mesi a Netflix va riconosciuto il merito di aver tirato fuori moltissimi prodotti interessanti. Nonostante, infatti, spesso ci lamentiamo che non ci sia mai nulla da vedere, sono state numerose le uscite degne di nota. Chi è appassionato di intrattenimento di certo non si sarà perso il fenomeno mondiale di “Squid Game”.

Sul fronte cinematografico, invece, impossibile non citare il capolavoro targato Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio” candidata agli oscar 2022.

Da qualche giorno a questa parte, però, è approdato sulla nota piattaforma streaming un prodotto davanti al quale tutti si sono commossi. Grazie al suo tono scanzonato ma profondo, infatti, una serie italiana ha scalato le classifiche arrivando tra i prodotti più visti

Domande semplici e risposte difficili

Il perché questa serie sta piacendo così tanto è il tema che ha deciso di trattate, una domanda all’apparenza banale ma a cui in tanti faticano a rispondere. Come si fa ad essere felici?

Con i tempi che corrono, e in realtà anche con quelli appena trascorsi, spesso ci chiediamo cosa veramente possa aiutarci a trovare la felicità. A tentare di rispondere a questo quesito è stato il noto personaggio televisivo Alessandro Cattelan, già conduttore Sky e Rai.

Il giovane Cattelan ha trovato lo spunto per creare la serie a seguito di una domanda della figlia che lo ha messo alle corde. La bambina, infatti, chiede al padre “come si fa ad essere felici?” lasciando il giovane padre confuso e senza una risposta valida. Dunque, per non lasciare irrisolto il dubbio della figlia, Cattelan intraprenderà un viaggio con se stesso per capire quale sia la formula della felicità.

Tutti si sono commossi con questa serie su Netflix tra le più viste in Italia assolutamente da vedere

Il nome della serie targata Netflix è “Una semplice domanda” e vede il protagonista incontrare molti personaggi noti nel corso della narrazione. Dal mitico Roberto Baggio e la filosofia buddhista, passando per Marco Vialli, da anni affetto dal cancro, fino al sopracitato regista Paolo Sorrentino.

Con ognuno dei personaggi cercherà di sviscerare un tema che fin troppo spesso dimentichiamo per la foga di correre dietro alle cose superflue: come possiamo essere veramente felici?

La serie è composta da 6 puntate da 20 minuti circa e grazie al ritmo incalzante e simpatico, tra risate e lacrime, la divoreremo in una sera.

Lettura consigliata

Tutto il Mondo si è innamorato di questi 2 film disponibili su Netflix da vedere assolutamente