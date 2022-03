Solo un colloquio per un lavoro retribuito 22.000 euro presso una delle Istituzioni più belle d’Italia con scadenza 30 marzo

Se non dobbiamo perderci questi 2 concorsi, che offrono la possibilità di trovare lavoro sia ai possessori di laurea e diploma che di licenza media, dobbiamo fare attenzione anche alle offerte di lavoro. Molte aziende, infatti, si stanno espandendo nel proprio settore. Proprio per questo motivo, sono alla ricerca di personale.

Per esempio, una delle aziende leader in Italia assumerà 25.000 impiegati.

In un periodo così difficile, fortunatamente, le posizioni aperte non mancano. Pertanto, cerchiamo sui siti web delle aziende le posizioni per cui potremmo inviare la nostra candidatura. Anche le categorie protette hanno l’opportunità di trovare lavoro, nel campo più ambito da tutti, ossia la Pubblica Amministrazione.

Se nei concorsi solitamente sono previste prove scritte e orali, invece è previsto solo un colloquio per un lavoro retribuito 22.000 euro. Sembra uno scherzo, ma è tutto vero. Se abbiamo la Laurea in Lettere o in Beni culturali, proviamo ad inviare il nostro curriculum per scoprire se saremo fortunati.

Cercasi lavoro presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il museo è una delle Istituzioni più apprezzate, perché permette di raccogliere testimonianze storiche e culturali, per lo sviluppo della cultura della società. Il Museo Nazionale di Capodimonte, a Napoli, è uno dei più belli d’Italia e si trova nella Reggia.

È stata aperta una selezione allo scopo di reclutare una persona per la figura professionale dell’Assistente Registrar, che lavori all’Ufficio mostre e prestiti. La persona selezionata collaborerà con i curatori, si occuperà della pianificazione delle mostre, collaborerà con gli allestitori e si occuperà dei prestiti.

I requisiti per partecipare alla selezione sono gli stessi dei concorsi pubblici. Dunque, l’età non inferiore ai 18 anni, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica. Oltre a questi, altri requisiti fondamentali sono la Laurea in Lettere o in Conservazione dei Beni culturali o equipollenti, nonché la conoscenza dell’inglese.

Esperienze pregresse nel settore o altri titoli valutabili sarebbero preferibili ma non obbligatori. Oltre al colloquio, infatti, si valuteranno anche i titoli posseduti.

Solo un colloquio per un lavoro retribuito 22.000 euro presso una delle Istituzioni più belle d’Italia con scadenza 30 marzo

Per partecipare alla selezione, bisogna candidarsi online, compilando la domanda firmata e allegando curriculum e copia del documento di riconoscimento. Il lavoro dura 2 anni e si prevede una retribuzione annua onnicomprensiva di 22.000 euro lordi. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 12.00 del 30 marzo 2022. In ogni caso, consigliamo di visitare il sito istituzionale del Ministero della Cultura, in cui è possibile trovare tutte le informazioni dettagliate.