Che mangiare verdure faccia bene ormai lo sappiamo tutti. Tuttavia diventa un’impresa inserirli nella dieta dei più piccoli. I bambini infatti non ne amano il gusto ed uno dei motivi potrebbe essere proprio l’amaro che caratterizza alcune di loro. Ebbene, ci siamo già occupati in articoli precedenti di come eliminare il sapore amaro dal radicchio e dalle verdure cotte. Oggi invece vogliamo condividere con i nostri Lettori alcuni trucchetti per rendere più gradevole il gusto di altre pietanze.

Come rendere ghiotte le verdure

Dunque vediamo come togliere l’amaro non solo dai cetrioli ma anche da altri cibi salutari per renderli più gradevoli al palato. Non molti sanno che i responsabili del gusto amaro sono i polifenoli. Questi sono dei preziosissimi antiossidanti che combattono i radicali liberi e dunque ostacolano i processi di invecchiamento. Ecco quindi che diventa importante “smorzare” il gusto amaro, ad esempio, della rucola, senza alterare le sue proprietà.

Ebbene, quando vogliamo mangiarla al naturale la scelta migliore è utilizzare condimenti acidi. Ottima quindi è una vinaigrette a base di olio e limone o aceto balsamico. Oppure abbinarla a ingredienti che hanno una componente acidula come i pomodori o l’avocado. In alternativa la rucola può essere la base di un ottimo pesto. In questo caso, per attenuare il gusto amaro basterà frullare le sue foglie insieme a degli anacardi oppure a del formaggio spalmabile.

Come togliere l’amaro non solo dai cetrioli e dalla rucola ma anche da un altro comunissimo ortaggio

Anche le cipolle hanno, a volte, un retrogusto amaro, che le rende davvero poco piacevoli al palato.

Per renderle maggiormente digeribili ed eliminare il sapore spiacevole possiamo tenerle immerse in una soluzione di acqua tiepida con l’aggiunta di un cucchiaio di aceto per 30 minuti. Quindi sciacquarle sotto l’acqua corrente. In alternativa, una volta tagliate, spruzziamoci qualche goccia di limone ed un po’ di sale. Poi sciacquiamole bene. Le cipolle risulteranno decisamente più dolci dopo essere state sottoposte a uno di questi trattamenti.

Infine il cetriolo, alimento a cui si riconoscono capacità di depurare e rinfrescare vista la composizione che vanta il 95% di acqua. Ebbene, per eliminare il gusto amaro che spesso ha, bisognerà mettere in pratica un semplice trucchetto. Basterà tagliare le due estremità del cetriolo non sbucciato. Con una delle due parti recise sfregare un’estremità con movimenti circolari, fino a che non uscirà un liquido denso e biancastro.

Un segreto

Spesso le verdure sono amare perché sono fuori stagione. Dunque sempre meglio seguire il “ciclo della terra” per avere prodotti dell’orto ricchi di sostanze e di sapori.

Letture consigliate

Il segreto per pulire velocemente i carciofi e non farli annerire