La cucina romana è forse una delle più famose di tutta la nostra penisola, soprattutto per quanto riguarda i primi piatti. Infatti sono famose in tutto il mondo preparazioni gustose come la carbonara, la gricia e l‘amatriciana. Oggi, però, vi sveliamo il segreto per preparare una ricetta che necessita di solo tre ingredienti per un primo piatto da capogiro!

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per due persone:

a) 200 grammi di qualunque tipo di pasta, meglio se rigatoni;

b) 60 grammi di pecorino romano DOP grattugiato o da grattugiare;

c) pepe nero quanto basta.

Come preparare questo squisito primo piatto

Ecco, dunque, il procedimento per preparare con solo tre ingredienti per un primo piatto da capogiro.

Prima di tutto bisogna prendere una pentola e riempila a metà di acqua del rubinetto. È importante mettere poca acqua per far sì che rimanga molto amido al suo interno.

Questo trucco permetterà, poi, al formaggio di addensarsi adeguatamente. Quando il liquido sarà giunto a bollore, è necessario aggiungere del sale grosso e la pasta scelta per questa preparazione.

Grattugiare, quindi, la quantità indicata di formaggio oppure scegliere un pecorino già grattugiato di alta qualità. Mettere in una padella la quantità desiderata di pepe nero e farla saltare.

Scolare la pasta e inserirla nella padella, mescolando il tutto. Aggiungere ai 60 grammi di pecorino romano grattugiato un mestolo di acqua di cottura.

A questo punto riporre il composto in padella e, se necessario, aggiungere un altro mestolo di acqua per creare la caratteristica consistenza cremosa di questo piatto.

Servire in tavola la pietanza appena rimossa dai fornelli.

Ecco svelato il segreto per preparare una ricetta che prevede solo tre ingredienti per un primo piatto da capogiro.

