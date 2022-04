Rosmarino e basilico ma anche timo e salvia e queste altre erbe aromatiche sui nostri balconi in primavera

Il rosmarino, il basilico, il timo e la salvia sono la base dei sapori della nostra cucina. Li troviamo in moltissime preparazioni gastronomiche, dai primi ai secondi passando per le pizze e i contorni. Le erbe aromatiche servono a dare freschezza ai nostri piatti e quelle appena elencate non possono proprio mancare. Infatti, sui nostri balconi dovremmo coltivare rosmarino e basilico ma anche timo e salvia e queste altre erbe aromatiche per poter essere davvero soddisfatti.

L’occorrente

Prima di parlare di tutte le erbe aromatiche da piantare bisogna controllare di avere tutto il necessario. In pratica, servono dei vasi, del terriccio, i semi o le piantine e un innaffiatoio.

La regola generale è quella di avere un vaso per ogni pianta, dato che in realtà ognuna ha bisogno di una quantità d’acqua diversa dalle altre. Ad esempio, il rosmarino non gradisce il terriccio umido o i ristagni, mentre il basilico ha bisogno di molta acqua.

Prezzemolo e erba cipollina

Chiarito ciò passiamo a vedere le piante che non possono mancare. Partiamo dal prezzemolo, che usiamo in moltissime preparazioni anche gastronomiche. Il prezzemolo è una piantina davvero facile da coltivare e da tenere, perché cresce praticamente ovunque. Preferisce la penombra e ama un terreno umido. Ricordiamoci solo di tenerlo in un vaso singolo perché tende a soffocare le altre piantine vicine altrimenti.

La seconda pianta aromatica da prendere in considerazione è l’erba cipollina, che va benissimo con le insalate, il pesce e qualche torta salata. Oltretutto, questa pianta è così bella che riesce persino a decorare il balcone. Necessita di poche cure ma di sole e di acqua ogni due giorni.

Rosmarino e basilico ma anche timo e salvia e queste erbe aromatiche sui nostri balconi in primavera

Un’altra erba aromatica che dovremmo tenere in terrazzo è il dragoncello. Lo dobbiamo piantare nella parte più soleggiata del nostro spazio esterno con un’attenzione particolare, però. Il luogo non deve essere ventoso, perché il dragoncello è una pianta molto delicata. Si tratta, infatti, di un arbusto per certi aspetti simile al rosmarino, perché è perenne e dal sapore speziato. Possiamo anche fare delle tisane o insaporire i nostri piatti.

Se abbiamo tutte queste erbe aromatiche sul terrazzo, allora potremmo cucinare e preparare quasi tutto.

