Assemblare da soli il proprio PC da gaming è diventato negli anni sempre più facile. A dispetto del sentore comune, infatti, l’operazione di per sé non è affatto complessa: i passaggi fondamentali sono pochi e semplici. L’articolo di oggi spiegherà in maniera semplice come fare.

Oggi proporremo uno schema, passaggio per passaggio, delle operazioni da compiere. Oggi i Lettori potranno quindi leggere la prima parte della guida semplice per capire come montare da soli un PC da gaming e quale scheda madre scegliere.

L’organizzazione è importante

Un’operazione sottovalutata è quella della preparazione. Un PC da gaming occupa parecchio spazio rispetto a un portatile. Bisogna quindi organizzare e pensare bene lo spazio dove andrà posizionato. Meglio evitare tappeti e moquette e scegliere un angolo di casa bene illuminato, magari da luce naturale, dove montare la scrivania.

L’area dev’essere vicina a una presa di corrente funzionante: niente prolunghe, ciabatte o cose del genere. Lavorando al montaggio è bene indossare scarpe isolate e toccare le parti in metallo del case per disperdere l’elettricità statica prima di toccare i componenti.

La prima scelta da fare è quella del case. In commercio ce ne sono infinite varianti. La scelta migliore è quella che sposa estetica, funzionalità e budget. In sostanza, i modelli tra cui scegliere sono tre: full tower, midtower e mini tower. La scelta andrebbe fatta in particolare pensando alle dimensioni della scheda madre. Meglio informarsi bene prima.

In contemporanea vanno scelte le componenti. Si può puntare al massimo con CPU a 16 core e schede grafiche di ultimissima generazione, ma per godersi la stragrande maggioranza dei giochi in commercio bastano un 6 core e una scheda di fascia media. La scelta oculata di un buon SSD è importante per la reattività del sistema. Il consiglio migliore è di scegliere un case midtower per una scheda madre del tipo micro-ATX, con un’unità di archiviazione interna da almeno 500 gb di tipo SSD PCIe 3.0.

Come montare da soli un PC da gaming e quale scheda madre scegliere

Altre componenti necessarie sono la memoria RAM, l’alimentatore, il dissipatore, le periferiche esterne come mouse e tastiera e il sistema operativo. In primis va installato il processore. Sulla scheda madre bisogna individuare l’aggancio della CPU e rimuovere eventuali protezioni. Senza toccare i pin del chip, delicatamente quest’ultimo va collocato nel suo alloggiamento. Dovrebbe andare al suo posto senza forzature. Il verso di montaggio è segnato sia sul processore che sulla scheda madre.

A questo punto si procede a montare la memoria RAM. Bisogna scegliere un modello compatibile con la scheda madre acquistata. Per installarla è sufficiente allargare i ganci ai lati degli alloggiamenti e inserire la memoria facendo attenzione a seguire il giusto verso.