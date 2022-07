L’estate è una stagione meravigliosa che ci regala giornate calde e l’occasione di trascorrere più tempo all’aperto. Tuttavia, uno dei peggiori incubi del periodo estivo è il sudore. Quando il caldo si fa davvero insopportabile, è inevitabile sudare. Le macchie di sudore sui capi possono essere un vero e proprio incubo. Oltre a restituire un’immagine sciatta della nostra persona, possono anche rovinare i nostri capi preferiti. Inoltre, non solo il sudore ma anche alcuni deodoranti possono macchiare i nostri vestiti danneggiandoli. Tra i prodotti più usati per risolvere questo problema c’è la candeggina. Trattandosi però di un prodotto non naturale dovremmo cercare di usarlo con cautela. Molte persone preferiscono ricorrere a rimedi naturali per risolvere alcuni comunissimi problemi quotidiani. Ecco perché oggi vogliamo svelare come risolvere questo problema e salvare i nostri capi.

3 geniali rimedi della nonna per togliere le odiosissime macchie di sudore e deodorante dai capi senza usare la candeggina

Sudore e deodoranti sono i nemici numero uno di molti capi. Se vogliamo eliminare gli antiestetici aloni sotto le ascelle, possiamo usare il borotalco. Quello che dobbiamo fare è cospargere con il borotalco la parte di tessuto in cui ci sono le macchie. Facciamo scaldare il ferro da stiro e quando sarà ben caldo avviciniamolo al capo da trattare per qualche secondo. A questo punto passiamo il ferro da stiro sulla macchia. Dopo avere scosso il capo per eliminare la polvere in eccesso le macchie saranno sparite grazie al calore e al vapore del ferro.

Bicarbonato e sale grosso

Le nostre nonne conoscevano molti rimedi per sbiancare il bucato. Molti di noi sanno che il bicarbonato è un prodotto davvero straordinario per la cura della casa. Basterà soltanto mettere in ammollo i capi in questione ed aggiungere 3 cucchiai di bicarbonato e 3 di sale grosso. Lasciamoli riposare per almeno 3 ore, strizziamoli e procediamo con il lavaggio più adeguato al tipo di tessuto. Noteremo come le macchie non ci saranno più non appena il ciclo di lavatrice sarà terminato.

Sapone di Marsiglia

Tra i prodotti che non mancano mai in casa c’è senza dubbio il sapone di Marsiglia, perché estremamente utile e versatile. Se notiamo degli aloni o delle macchie di sudore o deodorante applichiamo del sapone di Marsiglia liquido. Se abbiamo quello in scaglie, sarà sufficiente inumidire il capo e strofinarlo sopra la macchia. Mettiamo in ammollo il capo in acqua tiepida e lasciamo agire questo prodotto per almeno un’ora. Dopodiché, potremo lavare a mano o in lavatrice il nostro capo per non trovare più aloni orribili sui tessuti. Abbiamo visto i 3 geniali rimedi della nonna per togliere dai vestiti questi segni orribili che in estate possono metterci a disagio.

