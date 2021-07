Tutti quanti conoscono i frutti di bosco: fragole, lamponi, more, ribes, ecc. Questi frutti si usano in numerose preparazioni: dalle marmellate alle torte, dalle macedonie al gelato con la frutta. Tuttavia, il modo migliore per mangiarli è da soli e freschi, in modo che conservino tutte le proprietà e non perdano il sapore originario. Se tutti conoscono i frutti elencati, solo poche persone conoscono questo frutto delizioso e ricchissimo di vitamine B e C: si tratta del lampone giallo.

Il lampone giallo è un delizioso frutto di bosco dall’aspetto simile a quello del lampone rosso, ovviamente però dal colore diverso. Viene coltivato soprattutto in Russia, Polonia e negli Stati Uniti, e i suoi frutti si raccolgono tra giugno e agosto.

Nonostante lo conoscano solo pochissime persone, il lampone giallo ha moltissime proprietà benefiche per l’organismo. È infatti ricchissimo di vitamine B e C, ma contiene anche una buona quantità di altre sostanze come l’acido folico, il rame e il ferro, oltre che di antiossidanti e di acido ellagico. Quest’ultimo, in particolare, è un composto fenolico famoso perché ottimo per la prevenzione del cancro. Il lampone giallo ha anche un’alta percentuale di fibre alimentari, che compongono circa il 20% del peso della bacca.

Inoltre è un ottimo alleato contro il mal di gola ed è un diuretico naturale. Non da ultimo, ha un sapore delizioso.

Che sapore ha il lampone giallo

Il lampone giallo ha un gusto dolcissimo, più del lampone rosso. Proprio per questo motivo, non è indicato per le ricette salate, a differenza di altri frutti di bosco utilizzati, per esempio, per preparare squisiti risotti. Il lampone giallo appena raccolto è così buono da dare l’impressione di mangiare una caramella, ma senza temere per la linea.