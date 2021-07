Probabilmente i mercati internazionali hanno già segnato nella giornata di ieri il minimo settimanale. Cosa monitorare oggi e cosa potrebbe minacciare questa ipotesi? Solo un ritorno sotto i minimi di ieri, potrebbe far rivedere la nostra tesi e mettere in serio pericolo la tendenza rialzista degli indici azionari.

Come al solito procederemo per step.

Qual è il tema odierno scelto dal nostro Ufficio Studi e quale opportunità poter cogliere comprando o vendendo anche dei titoli azionari?

A Wall Street Cisco System si prepara ad un agosto tutto al rialzo.

Ecco i livelli di breve termine da monitorare per la giornata di contrattazione di martedì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.950.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.790.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.405.

A Wall Street Cisco System si prepara ad un agosto tutto al rialzo

Il titolo (NASDAQ:CSCO) ha chiuso la giornata di contrattazione del 26 luglio al prezzo di 55,47 dollari in rialzo dello 0,43% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 42,74 ed il massimo a 55,65.

Analisi di bilancio e raccomandazioni

Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) stimano un fair value a 56,79 dollari per azione. In data 12 gennaio 2021 il titolo è stato inserito dal nostro Ufficio Studi nella propria Lista delle raccomandazioni al prezzo di 45,36 dollari per azione con una stima di fair value a 65,28. Oggi però, alla luce degli ultimi sviluppi, alziamo il nostro target al prezzo di 75 dollari per azione.

La strategia operativa

Per chi mantiene posizioni rialziste come da nostre precedenti indicazioni, può alzare lo stop loss/profit a 51,51. Primo supporto a 52,73. Fino a quando reggerà al rialzo area di 5,51, l’obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi è posto a 58,90 e poi 62,30.

Chi volesse comprare il titolo ai livelli attuali, può strutturare la propria strategia attenendosi agli stessi livelli operativi.

Come al solito si procederà per step.