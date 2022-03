Non è stato sufficiente un intero 2021 al ribasso per frenare la carica degli orsi sul titolo Bialetti l’impostazione del titolo, infatti, è ancora saldamente ribassista. La cosa, però, non deve sorprendere. Negli ultimi cinque anni, infatti, il titolo ha sempre fatto peggio del suo settore di riferimento. Gli investitori interessati al titolo, quindi, non possono trascurare questo aspetto.

Dicevamo che la tendenza in corso è ribassista. Come si vede dal grafico la settimana in corso potrebbe dare il colpo di grazia alle speranze dei rialzisti. La chiusura di venerdì 4 marzo, infatti, potrebbe confermare la rottura del forte supporto in area 0,228 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso, potremmo assistere a un’accelerazione del ribasso verso il II obiettivo di prezzo in area 0,171 euro. La massima estensione del ribasso, invece, passerebbe per area 0,114 euro (III obiettivo di prezzo).

Le speranza di un’immediata riscossa dei rialzisti passano per un veloce recupero di area 0,228 euro in chiusura di settimana. In questo caso le quotazioni di Bialetti potrebbero ritornare in area 0,3 euro, un livello di prezzo che nel corso di tutto il 2021 ha frenato la continuazione del rialzo.

Avvertenze sul titolo Bialetti

Va detto che Bialetti fa parte della black list della CONSOB e, pertanto, deve fornire un’informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. Con l’aggiornamento di fine dicembre abbiamo assistito a un miglioramento della posizione finanziaria netta dell’azienda e questo depone a suo favore in vista di un possibile recupero.

Infine, prima di concludere una nota importante. Bialetti è un titolo a bassa capitalizzazione (parliamo di circa 30 milioni di euro) che effettua scambi molto esigui (controvalore di circa 27.000 euro a seduta). Ha fatto eccezione solo il primo trimestre del 2021 quando gli scambi sono decuplicati e il titolo ha triplicato il suo valore.

Investendo su questo titolo, quindi, bisogna tener conto della possibilità che gli scambi siano rarefatti e del fatto che si possono imprimere forti accelerazioni con piccoli capitali.

Il titolo Bialetti (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 2 marzo a quota 0,204 euro in ribasso del 5,56% rispetto alla seduta precedente.

