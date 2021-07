Il nostro organismo ha bisogno di circa 3 grammi al giorno di potassio. Sebbene le banane siano un alimento molto ricco di questo minerale, esso non è l’unico. Infatti, molti di noi credono che le banane siano l’alimento in grado di darci più potassio in assoluto. In realtà, ci sono cibi che lo superano in maniera significativa. Infatti, solo in pochi conoscono i 5 alimenti che contengono più potassio delle banane.

A cosa serve?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Il potassio è uno dei minerali principali presenti nel nostro organismo. Questo minerale è coinvolto in diversi processi.

Ad esempio, collabora nella contrazione dei nostri muscoli compreso quello cardiaco e regola gli effetti del sodio riducendo il rischio di crampi. Inoltre, mantiene la pressione nella norma oltre all’equilibrio dei minerali nelle nostre cellule.

Il potassio è un minerale molto importante anche per la funzionalità renale in quanto riduce il rischio di calcoli.

Infine, il potassio riduce anche la perdita di tessuto osseo che si verifica generalmente dopo i 40 anni.

Solo in pochi conoscono i 5 alimenti che contengono più potassio delle banane

Uno studio pubblicato sull’American Society of Nutrition in merito al potassio e all’alimentazione sostiene che ci sono molti cibi che contengono quantità significative di potassio.

Le patate sono uno degli alimenti che contiene più potassio in assoluto. Si calcolano infatti per questo alimento ben 421 milligrammi di potassio per 100 grammi di prodotto. Le banane ne contengono 358 milligrammi.

Fagioli bianchi

Un altro alimento molto ricco di potassio sono i fagioli bianchi. Se cotti questi legumi possiedono oltre il doppio del potassio di una banana. Inoltre, i fagioli bianchi ci forniscono un elevato apporto di vitamine del gruppo B, K e ferro.

Barbabietole

Le barbabietole sono ortaggi che, soprattutto se bolliti, ci forniscono molto potassio: ben 325 milligrammi per 100 grammi. Inoltre, questo alimento è un’importante fonte di vitamina C e acido folico essenziale per le donne in gravidanza.

Edamame

Poco conosciuto nel nostro paese l’edamame è un seme di soia in baccello. Questi sono una grande fonte di potassio: 100 grammi di edamame possiedono infatti 436 milligrammi di potassio. Inoltre, sono ricchi di fibre, antiossidanti, fosforo e calcio preziosi per ossa e denti.

Albicocche disidratate

Le albicocche disidratate sono albicocche fresche alle quali viene tolto il nocciolo e i liquidi.

Questo frutto molto buono e sfizioso è una preziosissima fonte di potassio: si calcolano ben 1260 milligrammi di potassio per 100 grammi di prodotto. Le albicocche disidratate apportano anche vitamine A e E, utili per le ossa e per cellule, ma sfortunatamente sono molto ricche di zuccheri.

Approfondimento

4 cibi da assumere per prevenire l’osteoporosi e mantenere le ossa forti.