Quando siamo ai fornelli capita che ci venga la tentazione di cucinare il nostro piatto preferito per stupire tutti. Ma si sa, spesso e volentieri i piatti più buoni sono anche quelli più calorici. Trovare un buon compromesso tra dieta e sapore non è semplice, ma con un pizzico di fantasia ce la si può fare.

La ricetta della nostra Redazione cerca di soddisfare per l’appunto questi requisiti, mettendo in tavola degli ingredienti sani e genuini. Sono adatti alla dieta, ma anche perfetti per arricchire di sapore il nostro piatto. Ecco dunque gli squisiti bocconcini di pollo teneri e profumati con poche calorie ma ricchi di gusto.

Ingredienti per la ricetta

Vediamo le dosi consigliate per 4 persone:

600 gr di petto di pollo;

4 prugne;

1 spicchio d’aglio;

2 rami di timo;

sale, olio extravergine e pepe a piacere.

Per cominciare affettiamo il petto di pollo a dadini. Quindi mettiamo sul fuoco una padella con qualche goccio di olio extravergine e lo spicchio d’aglio. Facciamo scaldare bene, poi aggiungiamo i dadini e facciamo rosolare lentamente per circa 5 minuti. Quando la carne inizia a prendere colore insaporiamola con il timo, il sale e il pepe. Cuociamo il tutto per un’altra decina di minuti a fiamma lenta, coprendo la padella con un coperchio.

Appena i bocconcini sembrano cotti li raccogliamo con l’aiuto di una schiumarola. Li adagiamo poi in un vassoio e li copriamo per non farli raffreddare. Per finire affettiamo le prugne in spicchi e le immergiamo nel condimento della padella per qualche minuto per insaporire. Le utilizzeremo anche come guarnizione per i nostri bocconcini.

