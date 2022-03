Cara auto, quanto mi costi? La domanda è d’obbligo in quanto di questi tempi non solo acquistare prima, ma anche mantenere poi una vettura è diventato davvero un lusso. Non a caso ormai le principali case automobilistiche propongono l’acquisto di auto nuove senza comprarle. Ovverosia, sottoscrivendo delle formule e delle soluzioni finanziarie in leasing.

In più, i recentissimi rincari per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa stanno costringendo davvero gli automobilisti a stringere la cinghia. Ecco allora alcune soluzioni non solo per risparmiare sul carburante, ma anche per evitare di essere proprio possessori di un’auto da mantenere. Dal più noto car sharing al car pooling, e fino ad arrivare al cosiddetto corporate car sharing. Che è la nuova frontiera nella gestione delle flotte aziendali.

È facilissimo risparmiare benzina e gasolio spostandosi senza auto di proprietà e con queste 3 soluzioni furbe e alternative

Nel dettaglio, il car sharing è un servizio di autonoleggio a breve termine che permette di guidare l’auto proprio quando c’è il reale bisogno di spostarsi. Al car sharing, in particolare, si accede su prenotazione con la possibilità di fruire e di accedere al servizio anche semplicemente muniti di uno smartphone. Senza preoccuparsi del caro benzina, i prezzi praticati per il car sharing sono in genere applicati al minuto, ma si può per esempio noleggiare l’auto a tariffa fissa pure per un’intera giornata.

È facilissimo risparmiare la benzina o il gasolio pure con il car pooling. Che rispetto al car sharing è una modalità di condivisione delle automobili che è anche definita come covetturaggio. Ovverosia, ci si sposta con l’auto in gruppo. E con tutti i passeggeri che in genere dividono in parti uguali le spese ed i costi da sostenere. E questo per arrivare ad una determinata destinazione.

Corporate car sharing, ecco la nuova frontiera delle flotte aziendali contro il caro carburante

Per chi vuole risparmiare carburante al lavoro, il corporate car sharing è invece la nuova frontiera legata all’uso ed alla condivisione delle flotte di vetture aziendali. Nel rispondere ai bisogni di mobilità dei propri dipendenti, anche per lunghe trasferte, il corporate car sharing permette infatti all’azienda da un lato di risparmiare sui costi. E dall’altro di promuovere dei servizi di welfare che spesso sono anche rispettosi dell’ambiente. Ovverosia, anche senza che ci siano consumi di benzina e di diesel, quando il corporate car sharing viene promosso facendo leva su una flotta aziendale di auto elettriche.