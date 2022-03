È primavera, la stagione delle prime gite fuori porta. Dopo il lungo e freddo inverno trascorso in casa, queste belle giornate invogliano ad uscire. Il sabato e la domenica sono le giornate in cui molte persone approfittano per fare delle piacevoli gite. I borghi sono la soluzione ideale. In una sola giornata è, infatti, difficile riuscire a visitare una grande città. I borghi, invece, sono piccoli e si girano tranquillamente in poche ore. Inoltre, sono luoghi molto affascinanti perché conservano l’atmosfera genuina di una volta. In Italia ci sono tantissimi borghi. In ogni Regione se ne trovano a decine. Ecco ad esempio una perla incastonata tra mare e monti. Ci sono anche numerosi borghi ben attrezzati per accogliere animali domestici. In questo articolo andremo a scoprire insieme un delizioso borgo ligure.

Questo borgo fortificato che dalle colline scende al mare regala scorci mozzafiato ed è perfetto per una gita di primavera

Ci troviamo nella Riviera di Ponente della Liguria. Più precisamente, siamo in provincia di Imperia. Il borgo che consigliamo di visitare è Porto Maurizio. Di origini romane, questa località fino al 1923 era un Comune a sé stante. Dopo tale data, insieme ad Oneglia, andò a costituire una delle due parti in cui è divisa la città di Imperia. Abbarbicato sulle colline, Porto Maurizio è un borgo fortificato che scende fino al mare. Grazie alla sua collocazione geografica, è un luogo incantevole che ingloba più aspetti naturalistici. Si passa infatti dalla montagna al mare. La parte bassa del borgo è la più amata dai vacanzieri estivi. Qui, infatti, si susseguono varie spiagge.

Cosa vedere a Porto Maurizio

Per respirare la tipica atmosfera marinara, bisogna raggiungere la zona della città denominata “Borgo Foce”. Nei pressi della foce del torrente Caramagna, in passato, abitavano i pescatori. Ancora oggi c’è un piccolo porticciolo dove sono ormeggiati molti caratteristici pescherecci, i cosiddetti gozzi. Val la pena addentrarsi anche nella parte interna di Borgo Foce, perché ci sono le case più antiche della città, risalenti ai secoli XV e XVI.

Oltre agli scorci paesaggistici, Porto Maurizio è da esplorare anche nel suo entroterra. Passeggiando tra i suoi vicoli si incontrano spesso testimonianze storico artistiche. Il Duomo di Porto Maurizio è di una bellezza straordinaria. Sito proprio nel centro della cittadina, si tratta della chiesa più grande della Liguria. La costruzione, in stile neoclassico, risale alla fine degli anni ‘30 dell’800. All’interno ci sono vari cicli pittorici da poter ammirare.

Sulla destra della basilica si apre il centro storico, la zona dove si concentrano numerosi edifici medievali. Raggiungendo l’archivolto “della Tina”, eccoci all’antica cinta muraria. Da non lasciarsi sfuggire poi l’Oratorio di San Pietro, caratterizzato da un elegante loggiato. Di notevole rilievo anche Via San Leonardo, dove si susseguono palazzi sei e settecenteschi che un tempo sono appartenuti a ricchi signori dell’epoca.

Un’idea andarci per Pasqua

Porto Maurizio è infine noto per le celebrazioni che vengono organizzate in occasione della Pasqua e che si tramandano da secoli. Si comincia il Giovedì Santo con una processione solenne. Inoltre, durante i giorni che precedono la Pasqua, le chiese del paese vengono appositamente addobbate con ghirlande e composizioni costituite da frutta e da ortaggi.

Questo borgo fortificato che dalle colline scende fino al mare offre quindi più di un motivo per visitarlo.

Approfondimento

Tra spiagge cristalline, ville signorili affacciate sul mare e giardini lussureggianti è questa la meta romantica assolutamente da non perdere