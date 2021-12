L’Avvento è ufficialmente iniziato e in molti di noi sono impegnati in cene, cenoni e festicciole casalinghe per Natale.

In questo periodo siamo tutti alla ricerca di outfit e look adatti al periodo di festività, per essere sempre eleganti e in tema. In moltissimi indossano abiti con i classici colori del Natale, come il rosso, il verde e il dorato. Secondo alcuni, poi, il rosso non solo è a tema, ma porterebbe fortuna e prosperità per l’anno nuovo.

Tanti amano decorare le unghie e creare make up natalizi, glitterati e coloratissimi. Oggi, però, vedremo una splendida acconciatura che non ci farà passare di certo inosservate. Infatti, solo chi non ha paura di essere la più bella sceglierà questa acconciatura perfetta per Natale. Scopriamola insieme.

Un alleato di belleza di cui non potremo più fare a meno

Lacca, gel, parrucche e spray colorati sono accessori che conosciamo e usiamo ogni tanto per creare splendide acconciature simili a quelle delle star che amiamo.

Oggi vogliamo parlare di un accessorio che ci permette di creare un look incredibile in pochissimi minuti. Visto su red carpet e passerelle, ora può essere ricreato anche a casa nostra se seguiremo questi semplici consigli.

Stiamo parlando dei glitter cosmetici per capelli, un prodotto che ci permette di creare un effetto luccicante e brillantinato anche direttamente sui nostri capelli. Questi glitter si trovano o in crema o in spray e sono davvero semplici da usare. In pochi minuti sembreremo usciti da un film di fantascienza o da un red carpet di Hollywood.

Per iniziare dobbiamo creare l’acconciatura che desideriamo sfoggiare. Possiamo optare per uno sciolto effetto umido oppure un raccolto particolare, come un french twist o un classico chignon.

Dopo aver creato l’acconciatura dovremo fissare con del gel o della lacca in modo da far durare a lungo i capelli. A questo punto possiamo decorare la testa con i nostri brillantini colorati. Possiamo disporli vicino all’attaccatura, di fianco alle orecchie oppure in corrispondenza delle righe, l’importante è che i glitter siano abbondanti.

Lasciamo asciugare i brillantini, adesso siamo davvero pronte per esibire questa acconciatura futurista perfetta per Natale, Capodanno e questi giorni di festa. Non passeremo inosservate e avremo un look davvero unico che ci attirerà tutti gli occhi addosso.

Finita la festa, con uno shampoo e un colpo di spazzola i glitter andranno via senza danni per i nostri capelli.

