In questo periodo di Avvento molte di noi amano indossare dei look particolari a tema Natale. Il periodo dei cenoni e delle rimpatriate si avvicina e molte di noi sono alla ricerca di idee per non sfigurare.

Oggi parleremo di una parte del nostro look davvero importante, che non deve mai essere sottovalutata, nemmeno d’inverno. Le unghie, infatti, devono sempre essere curatissime.

Le regole per non sbagliare mai

In molte di noi curano le mani e i piedi soprattutto durante l’estate. In realtà, finita questa stagione, non dovremmo dimenticarci di queste parti del corpo, soprattutto delle mani e delle unghie delle mani, anzi, dovremmo curarle ancora di più.

Il freddo e gli agenti atmosferici rovinano e seccano le nostre unghie e per questo dovremmo fare una manicure almeno ogni due settimane e mettere una crema specifica quotidianamente.

Se siamo amanti degli smalti, sappiamo che in molti in questi mesi invernali ne preferiscono uno nude e trasparente, quasi invisibile. Oggi, però, vogliamo proporre una manicure diversa dal solito, che riprende gli sgargianti colori del Natale con una nail art semplicissima da riproporre a casa nostra.

Ciò di cui avremo bisogno sono tre smalti di colori natalizi, come un rosso, un verde e un dorato.

Eleganti e impeccabili ad ogni età con queste coloratissime unghie natalizie

Per iniziare, dobbiamo dare la forma desiderata alle unghie, tenendo in considerazione che in questo periodo va per la maggiore la forma rotonda a mandorla. Più l’unghia sarà lunga più l’effetto che creeremo sarà vistoso.

Iniziamo stendendo una base trasparente, in modo da uniformare la superficie dell’unghia e rendere più duraturo lo smalto. Una volta che la base sarà asciutta, possiamo stendere uno dei tre colori che abbiamo scelto su tutta l’unghia.

Adesso con un altro colore dobbiamo rifinire la parte finale dell’unghia, come in una classica french manicure. Possiamo eventualmente aiutarci con degli stencil, in modo da non fare errori. In ogni unghia possiamo abbinare colori diversi, così da creare un effetto movimentato e sempre differente.

Una volta che i due strati saranno asciutti possiamo ricoprire con un top coat per far durare di più il nostro stile. Se amiamo i brillantini, possiamo concludere con un top coat glitterato per un effetto ancora più natalizio. Le nostre unghie saranno perfettamente intonate agli alberi e alle decorazioni e faremo un figurone. Saremo, dunque, eleganti e impeccabili ad ogni età con queste coloratissime unghie natalizie

Approfondimento

