Uno dei settori più penalizzati dopo la pandemia è stato proprio quello dei viaggi. Infatti, dal 2020 fino ad ora, non ci sono state particolari possibilità di spostarsi non solo all’estero, ma anche in Europa. In risposta a questo avvenimento, tutti gli Stati membri ora stanno cercando in un qualche modo di recuperare il tempo perduto e incrementare il proprio turismo.

Per questo oggi parliamo di un’offerta veramente imperdibile per chi desidera andare in giro veramente con un budget limitato. Infatti, ci vorrebbero solo 9 euro per viaggiare quante volte si vuole per tutto agosto acquistando un unico biglietto. A lanciare questa iniziativa per ristorare le affluenze dei viaggiatori è proprio una delle più importanti nazioni europee. Scopriamo insieme di quale si tratta.

I modi per visitare il Vecchio Continente senza spendere troppi soldi

Prima però, illustriamo tutti i trucchi possibili per limare le proprie uscite quando si viaggia. Uno sicuramente è sfruttare tutte le riduzioni presenti per i giovani in area Schengen. Ad esempio fino a 28 anni è possibile girare sfruttando la formula Interrail che permette di visitare più nazioni alla volta. Altrimenti, ci sono delle riduzioni per i mezzi di trasporto più veloci, come ad esempio aerei e traghetti. Nel caso di questi ultimi infatti basta avere meno di 31 anni e la tessera Io per ottenere uno sconto variabile fra il 10 e il 12%.

Solo 9 euro per viaggiare quante volte si vuole per tutto agosto in uno Stato europeo ricco di arte, cultura e storia

Però, a tutte queste agevolazioni se ne è aggiunta una valida per tutta l’estate. Infatti, fino all’ultimo giorno di agosto è possibile usufruire di un biglietto con cui accedere a tutti i mezzi pubblici regionali tedeschi. Sono escluse le tratte ad alta velocità, fra cui quella che collega Hannover a Monaco in sei ore. Tramite questo escamotage si possono anche raggiungere i confini dai quali sarà necessario però comprare un altro biglietto.

Questa offerta è aperta a tutti, ma non è possibile portare a bordo animali o biciclette senza pagare un prezzo aggiuntivo. I bambini al di sotto dei 6 anni, invece, viaggiano gratis. Le uniche pecche consistono nel fatto che il prezzo non è rimborsabile e che non si possono scegliere i posti a sedere. Questo può essere un problema dato che probabilmente a seguito di questa promozione i treni saranno affollati.

Lettura consigliata

Basterebbe solo un euro per visitare le città più belle di Italia e viaggiare on the road con questo intelligentissimo trucco