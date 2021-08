A molti piace dilettarsi in cucina per realizzare manicaretti da leccarsi i baffi. A tutti però piacerebbe mangiare piatti gustosi senza dover pensare alla linea. Anche se nella maggior parte dei casi più gusto significa anche un contenuto più alto di calorie, non sempre la regola vale. Ne è la dimostrazione il piatto che proporremo oggi al nostro pubblico.

Bastano solo 5 ingredienti per questo delizioso contorno di melanzane che scatena l’appetito, e il risultato sarà una bomba. Ecco allora come fare per realizzare questa incredibile ricetta.

Le melanzane sono una verdura povera di calorie e perfetta per impreziosire tantissime ricette. Con pochi ingredienti possiamo donargli un gusto unico e inconfondibile che accompagnerà alla perfezione ogni piatto. Dunque non perdiamo altro tempo e scopriamo immediatamente come preparare la ricetta della nostra Redazione.

Innanzitutto ecco gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per 4 persone:

2 melanzane;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 cucchiaino di foglie di menta tritate;

150 gr di yogurt greco;

4 cucchiai di aceto di mele.

Preparazione

È un gioco da ragazzi dare vita a questo piatto degno di nota, arricchito dalla cremosità irrinunciabile della salsa alla menta che prepareremo. Per cominciare si dovranno lavare e pulire le melanzane. Dopo averle messe sotto l’acqua corrente togliamo le estremità e le tagliamo in fette sottili. Ora le posizioniamo su una piastra e le facciamo cuocere per circa 3 minuti. Non appena notiamo che hanno preso colore spegniamo il fuoco e le togliamo dalla padella.

A questo punto le adagiamo su un vassoio, se vogliamo si possono cospargere con un pizzico di sale e si lasciano a riposo per una mezz’ora. Nel frattempo ci occupiamo della salsa. Laviamo e tritiamo le foglie di menta finemente, quindi uniamo in una ciotola allo yogurt, all’aceto e all’olio di oliva. Si amalgama bene il tutto e dopo aver aggiunto un pizzico di sale e pepe si ripone la salsina in frigo temporaneamente.

Una volta rappreso, non rimane che distribuire l’intingolo realizzato sulle melanzane. Per migliorare la presentazione, nel caso ce ne rimangano, potremmo decorare con qualche fogliolina di menta. Ecco realizzato il nostro piatto semplice e geniale, adatto ai neofiti della cucina. Se abbiamo apprezzato la ricetta e ci piace metterci alla prova ai fornelli, ecco un’altra idea invitante da provare assolutamente.