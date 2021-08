Ecco cosa piantare ad agosto accanto ai cavoli per difenderli e farli crescere indisturbati

Quando decidiamo di iniziare a coltivare un’orto sul nostro balcone o nel giardino dobbiamo considerare che si tratterà di un’attività insidiosa. Di certo ci regalerà moltissime soddisfazioni, ma non sarà un gioco da ragazzi. D’altronde quando si ha a che fare con le piante le minacce e i pericoli sono dietro l’angolo. Difatti basta veramente un attimo per perdere i progressi raggiunti. Dai parassiti che colpiscono improvvisamente alcune specie ad un meteo il più delle volte avverso, sono tanti i problemi che potrebbero crearci pensiero.

Non a caso

Per questo motivo, soprattutto se siamo dei principianti, dobbiamo apprendere alcune nozioni importanti prima di cominciare. Così da non perdere la pazienza ed evitare di rinunciare poco dopo aver iniziato. Uno dei suggerimenti più importanti riguarda senza dubbio la disposizione dell’orto. Difatti molti pensano non abbia troppa importanza dove coltivare una determinata pianta, oppure quali specie posizionare vicine. Invece si tratta di scelte importantissime, potenzialmente in grado di condizionare il futuro di tutte le piante. Andiamo a vedere un esempio.

Ecco cosa piantare ad agosto vicino ai cavoli per difenderli e farli crescere indisturbati

Non è certo la prima volta che ci occupiamo delle consociazioni nell’orto. Difatti qualche mese fa abbiamo visto perché fare attenzione a questo errore che molti fanno con il mais. Oggi continuiamo a parlare della vicinanza tra due ortaggi svelando una consociazione particolarmente benefica. Scopriamo perché. Infatti ecco cosa piantare ad agosto vicino ai cavoli per difenderli e farli crescere indisturbati. Solitamente i vantaggi che otteniamo dal piantare due ortaggi vicini stanno nel fatto che il primo protegge il secondo dall’attacco di parassiti e animali.

Del resto è risaputo che specifici insetti amino particolarmente frequentare determinate piante mentre subiscono un effetto fortemente repellente da altre. Difatti anche in questo caso, la pianta che suggeriamo di mettere vicino ai cavoli ha proprio questo potere. Ovvero allontana un animale potenzialmente fastidioso e insidioso. Vediamo di quale specie si tratta. Stiamo parlando dei rapanelli. Pochi lo sanno ma quest’ortaggio, oltre a non disturbare in nessun modo la crescita del cavolo, tiene anche lontano i bruchi. I quali, al contrario, potrebbero rivelarsi molto fastidiosi ed in grado di comprometterne la crescita. Per questa ragione una buona idea si rivela quella di posizionarli, all’interno del nostro orto, piuttosto vicini. Così da occupare la posizione accanto ai cavoli con un ortaggio innocuo e non dannoso ma, al contrario, in grado di proteggerli e permettere loro una crescita indisturbata.