Tutti hanno un amico impiccione, un fratello o una sorella che non sa farsi gli affari suoi o una mamma curiosa. Ecco WhatsApp con questa funzione diventa più sicura di Fort Knox e solo noi possiamo accedervi, così ogni conversazione sarà privata e segreta.

Molti potrebbero pensare alla crittografia end-to-end, ma non stiamo parlando di quella, che comunque già esiste. Ma stiamo parlando di un’impostazione che permette di bloccare WhatsApp e solo il proprietario dello smartphone potrà accedervi.

Da poco WhatsApp ha inserito un’altra interessante funzione che riguarda le foto. Ovvero la possibilità alle immagini inviate di autodistruggersi dopo l’apertura. Un po’ come era su SnapChat, altra applicazione di messaggistica istantanea americana ideata da Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown. Questa funzione che riguarda le immagini sicuramente aumenta il servizio privacy di WhatsApp. Ma se attiviamo quest’altra funzione le nostre chat di WhatsApp saranno al sicuro da tutti e tutto.

WhatsApp e la nuova funzione per tenere tutto segreto

Ovviamente bisogna attivare questa funzione, perché non si attiva da sola. La privacy c’è, ma bisogna sapere come attivarla. E per fortuna oggi spiegheremo come attivare questa funzione che renderà il nostro WhatsApp sicurissimo e inaccessibile.

Come ben sappiamo ormai quasi tutti gli smartphone hanno vari livelli di sicurezza. C’è chi ha il codice PIN, chi il riconoscimento facciale o l’impronta digitale. E questo è senz’altro doveroso dato che ormai il nostro smartphone contiene moltissime informazioni private. Il problema è che una volta che si accede al telefono non è richiesta nessun’altra password per accedere alla varie app. Allora WhatsApp ha deciso di inserire come nuova funzione: quella dello sblocco di WhatsApp tramite il Face ID, oppure tramite impronta digitale.

WhatsApp con questa funzione diventa più sicura di Fort Knox e solo noi possiamo accedervi

La prima cosa da fare è accedere a WhatsApp, poi bisogna andare su Impostazioni. Ora davanti ai nostri occhi si dovrebbero vedere numerosi voci. Quello che dobbiamo fare è cliccare sulla voce Account. Qui si aprirà un’altra pagine con varie voci, tra cui quella della Privacy.

Qui controlliamo la privacy di WhatsApp: infatti possiamo attivare o disattivare l’ultimo accesso, la conferma di lettura, la condivisione della posizione e via dicendo. L’ultima voce, però, è quella nuova: il blocco schermo. Infatti attivando questa funzione, si potrà accedere a WhatsApp e quindi alle chat solo tramite riconoscimento facciale. E in questo modo potremo dire addio agli spioni.

