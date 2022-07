Molti di noi sognano di vivere in una villa, circondata da un bel giardino e magari con la piscina. Il desidero ha occupato il cuore di sempre più famiglie con la pandemia e le misure restrittive. Ebbene questo sogno si potrebbe trasformare in realtà per coloro che hanno qualche decina di migliaia di euro da investire.

Potrà sembrare inverosimile, ma è possibile acquistare delle ville anche con meno di 50.000 euro, piscina e giardino compresi.

Molti italiani pensano, però, che una villa sia un sogno. In realtà chi la pensa così sbaglia. In Italia ci sono delle belle soluzioni abitative anche vicino al mare, a prezzi inferiori ad un monolocale di una grande città. Ovviamente non sono le ville che si vedono nei film, quelle classiche che sono nell’immaginario di tutti noi. Ed ovviamente sono senza piscina privata, ma magari hanno il giardino.

Queste ville in stile americano costano anche meno di 50.000 euro per queste 3 semplici ragioni

Chi è disposto a viaggiare potrebbe anche coronare il sogno di vivere nelle stupende case viste al cinema, a prezzi spesso incredibili. Negli Stati Uniti si possono acquistare delle ville a prezzi sbalorditivi. Alle volte è possibile spendere anche molto meno di 50mila euro per comprare una elegantissima casa, magari su più piani e anche con giardino.

Per esempio a Cleveland, nell’Ohio, con questa cifra si possono trovare ville su più piani in stile prettamente americano, anche con un ampio un giardino. Chi invece preferisse luoghi più caldi, la Florida, sempre con poco più di 30.000 euro, offre splendide case, anche all’interno di resort con piscina.

Chi sta leggendo probabilmente si starà domandando come sia possibile che case di questo tipo costino meno di un monolocale in Italia. Queste ville in stile americano costano così poco per 3 ragioni. La prima riguarda il mercato immobiliare americano, che è sicuramente meno costoso di quello italiano. Il secondo motivo riguarda il materiale di costruzione delle case, molte delle quali sono per lo più in legno. Quindi i costi di costruzione sono molto ridotti. Il terzo motivo riguarda le condizioni della casa che è usata e in alcuni casi ha bisogno di alcune opere di ristrutturazione.

Non è difficile trovare queste incredibili opportunità. Utilizzando i motori di ricerca si possono trovare le offerte del mercato immobiliari USA. Ovviamente chi acquista una casa negli Stati Uniti dovrebbe avere l’obiettivo di passarci almeno 6 mesi l’anno o di trasferirsi definitivamente.

Interessanti soluzioni abitative anche in Italia

Chi cerca delle soluzioni simili, ma rimanendo in Italia, non ha che l’imbarazzo della scelta. Moltissimi piccoli centri urbani in montagna, ma anche sul mare, offrono appartamenti e villette a costi molto ridotti. A volte bastano veramente appena 50mila euro per comprare una casa in una piccola località di mare o di campagna. Facciamo un esempio su tutti. A Rovigo si può acquistare una villetta con poco meno di quella cifra a pochi passi dalla riviera. Ma i comuni in cui è possibile trovare queste opportunità sono moltissimi in tutta Italia.

Approfondimento

Solamente 78.000 euro per acquistare questa splendida villa con piscina vicino al mare per un motivo che potrà stupire