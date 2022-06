Oltre alla dieta Dash e alla curcuma, altri 7 alimenti aiuteranno ad abbassare la pressione alta agendo contro l’ipertensione

L’ipertensione arteriosa è un problema che colpisce, in Italia, circa il 33% degli uomini e il 31% delle donne. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare. Infartti, se la pressione sanguigna rimane alta per un lungo periodo di tempo, si va incontro al rischio di infarti e ictus. Sicchè, diventa davvero importante adottare uno stile di vita sano, con abitudini quali: non fumare, fare un’attività fisica regolare. Inoltre, occorre badare anche all’alimentazione, mantenendo un peso corporeo adeguato, optando per un’alimentazione sana e corretta. Uno dei modi per contrastare l’ipertensione è seguire la dieta Dash, un modello alimentare finalizzato proprio ad abbassare la pressione sanguigna. Esso include regole quali:

1) evitare cibi fritti;

2) mangiare molta verdura, frutta e latticini a basso contenuto di grassi;

3) consumare alimenti ricchi di potassio, magnesio e calcio;

4) introdurre nella propria dieta le giuste quantità di cereali integrali, pesce, pollame e noci.

Quali alimenti preferire

Sempre nelle regole della dieta Dash rientrano le seguenti ulteriori indicazioni, tra cui:

5) limitare il consumo di alimenti ad alto contenuto di grassi saturi, come carni grasse, latticini interi. Stesso dicasi per gli oli tropicali come cocco, olio di palma e palmisti;

6) limitare l’assunzione giornaliera di sale;

7) limitare bevande e dolci zuccherati. Ma, non è finita qui, perchè oltre alla dieta Dash e alla curcuma, ci sono altri alimenti che potrebbero aiutarci ad abbassare la pressione. In particolare, la curcuma, se consumata in maniera moderata e per un periodo determinato, può aiutare contro la pressione alta. Poi, abbiamo il succo d’arancia al 100%, senza aggiunta di zuccheri, coloranti artificiali e additivi. Anch’esso è un ulteriore alimento tra quelli in lista, in quanto contiene esperidina, un flavonoide che aiuta a ridurre la pressione alta.

Oltre alla dieta Dash e alla curcuma, altri 7 alimenti aiuteranno ad abbassare la pressione alta agendo contro l’ipertensione

Anche i mirtilli, inoltre, sono noti per favorire la salute cardiovascolare, agendo positivamente su cuore e arterie. Altro alimento consigliato contro l’ipertensione sono le noci, che aiutano a controllare la pressione sanguigna diastolica e centrale. Tuttavia, trattandosi di un alimento particolarmente calorico e ricco di grassi insaturi, è bene non superare le 3-5 noci al giorno. Quarto alimento contro la pressione alta è l’anguria, ricca di potassio, citrullina e licopene, ottimi alleati per la salute del cuore. Ancora, nella lista ci sono: pesci azzurri, salmone e trota, ottima fonte di acidi grassi Omega-3. Queste componenti possono svolgere un ruolo nel ridurre i livelli di pressione sanguigna.

A seguire, troviamo le lenticchie, ricche di isoflavoni, vitamina B1, e vitamina B3. Quest’ultima, aiuta a ridurre i trigliceridi nel sangue. Inoltre, contengono magnesio e potassio, in grado di contribuire all’abbassamento della pressione sistolica e a preservare la salute del cuore. Infine, c’è lo yogurt, ricco anch’esso di potassio e calcio, che supportano la salute del cuore, controllando la pressione sanguigna.

