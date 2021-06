Il nostro pianeta, si sa, è sempre più in pericolo: cambiamenti climatici, inquinamento e deforestazioni sono solo alcuni dei campanelli d’allarme che ci manda. E l’uomo, con i suoi comportamenti quotidiani, ha un ruolo fondamentale nell’assicurare alla Terra e al genere umano un futuro diverso. D’altronde le lotte di Greta Thunberg hanno portato sotto i riflettori mondiali nuove consapevolezze ambientali, mostrando come degli ideali possano trasformarsi in realtà.

Tra le nuove e sane abitudini che stanno prendendo piede – per fortuna – in questi anni, c’è sicuramente l’arte del riciclo. Un’arte che fino a pochi anni fa era appannaggio dei più sensibili e che oggi è, invece, un dovere etico di tutti, grandi e piccini. Ridare nuova vita alle vecchie cose, infatti, non significa solo ridurre i rifiuti, ma anche diminuire le fonti di inquinamento legate alla produzione di quel bene. Ecco allora alcune idee per trasformare vecchi oggetti che abbiamo in casa e trovare nuovi modi di impiegarli. Come ad esempio le lenzuola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Capita, infatti, che con il passar del tempo le lenzuola si strappino o semplicemente si ha voglia di cambiare look alla camera da letto. Prima di farle finire nella spazzatura, ricordiamoci che le lenzuola sono innanzitutto stoffa! Nella maggior parte dei casi, le nostre lenzuola hanno delle bellissime fantasie, sono in ottimo cotone e quindi sfruttabili per simpatici lavori di cucito.

Non butteremo più le vecchie lenzuola con questi modi geniali di riciclarle: scopriamo insieme quali sono

Copripiumoni per i letti dei bambini

Se abbiamo a disposizione un lenzuolo matrimoniale (strappato agli angoli o ristretto dopo un lavaggio in lavatrice) possiamo trasformarlo in un copripiumone singolo. Basterà tagliarlo a misura e cucirlo come un sacco letto su tre lati, lasciando un’apertura su un lato corto.

Un tappetto per il bagno

Le lenzuola, singole e matrimoniali, possono trasformarsi in colorati e morbidi tappeti. Basterà, infatti, tagliarle a fettucce e intrecciarle su una base composta da una rete di plastica antiscivolo. Sul mercato se ne trovano di diverse misure a prezzi davvero ridotti.

Federe per i cuscini

Eppure non ci avevamo mai pensato! Le lenzuola possono trasformarsi in federe per cuscini che andranno ad arricchire di colore il nostro letto.

Tovaglie per la tavola

Le lenzuola di cotone possono trasformarsi in bellissime tovaglie: basterà tagliarle a misura e cucire gli orli. Un utilizzo quotidiano per un effetto wow!

Non butteremo più le vecchie lenzuola con questi modi geniali di riciclarle.

Approfondimento

Non butteremo più i vecchi piumoni e le coperte dopo aver scoperto questi modi geniali ed economici di riutilizzarli.