Solo 2 azioni che hanno guadagnato oltre il 2% nella seduta di ieri: segnale di forza al rialzo?

La seduta del 24 aprile ha visto ben 8 big del paniere milanese staccare il dividendo per un impatto del -1,36%. Il ribasso registrato a fine giornata dello 0,75%, quindi, va letto in termini positivi. Tenendo conto dello stacco dei dividendi, infatti, il risultato finale è stato un +0,61%. In uno scenario del genere, solo 2 azioni che hanno guadagnato oltre il 2% nella seduta di ieri: Tenaris e Sanlorenzo. Un segnale di forza molto importante che potrebbe avere un impatto anche nelle prossime settimane. In questo articolo, quindi, abbiamo studiato solo 2 azioni che hanno guadagnato oltre il 2% nella seduta di ieri.

Continua la lunga fase laterale sul titolo Tenaris: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 24 aprile in rialzo del 2,18% rispetto alla seduta precedente a quota 13,335 €.

Come si vede dal grafico, è da fine marzo che le quotazioni si stanno muovendo all’interno di uno strettissimo trading range individuato dai livelli 13,00 € e 13,655 €. Da parte loro gli indicatori sono anche loro indecisi sulla strada da intraprendere.

A questo punto, quindi, solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. I probabili obiettivi nel caso di un’accelerazione rialzisti sono indicati in figura dalla linea rossa. Al ribasso, invece, i probabili obiettivi potranno essere calcolati solo a inversione acclarata.

Da notare che il titolo Tenaris sta acquistando forza relativa rispetto all’indice Ftse Mib, un buon segnale per i rialzisti.

Le azioni Sanlorenzo continuano a fallire il break rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Sanlorenzo (MIL:SL) ha chiuso la seduta del 24 aprile in rialzo del 2,11% rispetto alla seduta precedente, a quota 41,05 €.

Il livello chiave sul grafico giornaliero passa per area 41,25 €. Purtroppo per le azioni Sanlorenzo, il break rialzista di qualche settimana fa non è stato confermato e le quotazioni sono ripartire al ribasso. Niente di preoccupante per il momento, ma stanno continuando i tentativi di forzare nuovamente al rialzo.

A guarda bene il grafico, però, si capisce bene quando questo balletto intorno ad area 41,25 € potrebbe terminare. Tutti i tentativi al rialzo e al ribasso, infatti, sono fermati dai livelli in area 42,26 € e 40,24 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli, quindi, potrebbe dare direzionalità alle azioni Sanlorenzo.

Articoli che potrebbero interessarti

Un titolo azionario dai molti punti di forza e dalle interessanti prospettive

Azioni che stanno fallendo più volte la conferma di un importante break rialzista. Cosa fare nei prossimi giorni?