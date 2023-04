Azioni che stanno fallendo più volte la conferma di un importante break rialzista. Cosa fare nei prossimi giorni?

Nel paniere principale di Piazza Affari ci sono le azioni NEXI che dopo l’euforia di novembre 2022 quando sono scattate al rialzo a seguito di notizie riguardanti l’assetto societario, hanno iniziato una brusca, prima, e più regolare, dopo, discesa che continua ormai da mesi. Anche adesso che le cose vanno un po’ meglio siamo al cospetto di azioni che stanno fallendo più volte la conferma di un importante break rialzista. Cosa fare, quindi, nel corso delle prossime sedute?

Le ragioni per comprare o per vendere queste azioni

Secondo gli analisti le prospettive sugli utili di NEXI per i prossimi esercizi sono molto buone e costituiscono un’importante risorsa per il futuro del titolo. Anche il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Siamo, quindi, in presenza di una società dall’elevata redditività.

Il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Il giudizio degli analisti, poi, è molto buono. La maggior parte di essi, infatti, raccomanda Buy o Overweight sul titolo. La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa. Al momento, infatti, le azioni NEXI risultano essere sottovalutate di oltre il 45%.

Dal verso opposto, uno dei principali punti deboli del gruppo è la sua situazione finanziaria che è molto peggiore non solo della media del settore di riferimento, ma anche della media dell’intero listino italiano.

Con un valore aziendale stimato di 4,52 volte il fatturato dell’esercizio in corso, la società sembra avere una forte valorizzazione. Anche il rapporto tra il prezzo e gli utili di NEXI mostra una forte sopravvalutazione.

Azioni che stanno fallendo più volte la conferma di un importante break rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 24 aprile quota 7,646 €, in ribasso dell’1,82% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Come si vede dal grafico, la proiezione in corso è rialzista e tutto gli indicatori sono impostati al rialzo. Tuttavia, sono ben sei le sedute che le quotazioni non riescono a superare l’importantissima resistenza in area 7,684 €. Solo il deciso superamento di questo livello potrebbe favorire il raggiungimento di area 8,384 €, prima, e di area 9 €, poi.

Il mancato superamento della resistenza, invece, potrebbe provocare un ritracciamento fino in area 7,251 €. Solo sotto questo livello, però, si potrebbe parlare di inversione ribassista.

Articoli che potrebbero interessarti

L’ipotesi prevalente per i mercati è sempre rialzista: il Toro è alle porte?

Rialzo storico per Recordati: il peggio è ormai alle spalle?