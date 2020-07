Per Piazza Affari ieri è stata una giornata difficile per molti motivi. Primo tra tutti che un ribasso profondo come quello di ieri non si vedeva da qualche seduta. E poi perché è arrivato nel momento peggiore, quello in cui tutti oramai credevano imminente una nuova fase rialzista.

Ieri abbiamo assistito a diffuse vendite e a soldi in fuga dalla Borsa di Milano. E’ la fine del sogno del rally d’agosto? Ecco l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa

Ieri la notizia fortemente negativa su Atlantia (MIL-ATL) ha fatto crollare il titolo del 10%. Ma ha anche zavorrato l’intero paniere delle blue chip. Alla fine della seduta l’indice Ftse Mib ha ceduto quasi il 2% finendo a 19.505 punti.

Lo avevamo ipotizzato nell’articolo di ieri in cui anticipavamo cosa avrebbe potuto accadere nella seduta che si andava ad aprire (lo puoi leggere qui). Avevamo scritto che se i prezzi avessero preso la via del ribasso, sarebbe stato negativo bucare il supporto a 19.800 punti. E ancora più negativo chiudere sotto quello di 19.600 punti.

Lo scenario che ci attende oggi

Purtroppo è avvenuto proprio questo. I prezzi alle 11 hanno sfondato quota 19.800 (19.840 punti per la precisione) e hanno accelerato al ribasso. E dopo un timido tentativo di ritornare sopra questo livello, sono tornati a scendere. Alle ore 16, quando Wall Street ha iniziato a scendere, il supporto a 19.600 punti ha ceduto e i prezzi hanno accelerato al ribasso. Fermati solo dalla campanella di fine seduta.

Oggi si riparte da qui. La seduta di oggi sarà una prova per vedere se i soldi in fuga da Milano continueranno a scappare, allontanando il rally d’agosto. Oppure se ieri è stato solo un incidente di percorso.

Il venerdì non è in genere la giornata preferita per gli acquisti

Complica di molto il fatto che oggi sia ultima seduta della settimana, che in genere non è mai quella preferita per comprare. In special modo se i mercati sono incerti. Se i prezzi dell’Ftse Mib andassero sotto i 19.400 punti, potrebbero accelerare verso 19mila. Mentre un ritorno nelle prime battute sopra 19.600 potrebbe fare sperare in una chiusura sopra 19.800 punti. E riaccendere le speranze per il rally d’agosto.