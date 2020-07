Da due sedute l’indice maggiore delle blue chip è praticamente immobile a ridosso della soglia dei 20mila punti. Non riesce a salire ma non riesce nemmeno a scendere. Vediamo in base alle previsioni dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, cosa può accadere oggi ai prezzi del listino milanese

L’immobilità dell’Ftse Mib non potrà durare ancora troppo a lungo

Per capire cosa potrebbe accadere oggi, riassumiamo cosa è accaduto ieri (puoi leggere qui l’analisi sulla seduta). L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), ha ceduto mezzo punto percentuale. Nulla di drammatico. Ma la chiusura a 19.899 ha riportato i prezzi sotto la soglia psicologica dei 20mila punti. Se l’indice delle blue chips non si affranca da questa resistenza, se non riesce a superarla, la Borsa è destinata a rimanere inchiodata.

Ed è quello che è accaduto nelle ultime due sedute. Da inizio settimana le quotazioni dell’indice Ftse Mib sono appiattite sulla resistenza dei 20mila punti. Non riescono a superare definitivamente questa soglia, ma reggono bene ai tentativi di ribasso.

Tuttavia l’immobilità dell’Ftse Mib non potrà durare ancora troppo a lungo.

Cosa può accadere oggi?

Ecco cosa può accadere oggi ai prezzi del listino milanese. Da Wall Street ieri sono arrivati segnali incoraggianti. L’indice S&P500 ha terminato in guadagno dello 0,8%. Una chiusura che può spingere a un avvio positivo dei listini europei. Se l’indice Ftse Mib avrà la forza di portarsi subito in rialzo e di superare la soglia dei 20mila punti, allora potrebbe configurarsi una seduta positiva. Magari con una seconda parte in accelerazione se i mercati azionari Usa dovessero aprire sopra la pari. Il target sarebbe ottimisticamente quota 20.400 punti.

Altrimenti il rischio è che i prezzi dell’indice Ftse Mib possano violare il supporto dei 19.800 punti e scendere a 19.600. A quel punto se anche questo supporto non reggesse, i prezzi prenderebbero la direzione dei 19mila punti.

E’ una ipotesi improbabile che potrebbe verificarsi solo in presenza di notizie negative che spingessero fortemente al ribasso le Borse europee