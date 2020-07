Il peggio per questo titolo azionario deve ancora arrivare nonostante la forte sottovalutazione.

Leonardo è una delle maggiori anomalie del Ftse Mib. Per capire il perché basta dare un’occhiata all’elenco seguente.

Secondo gli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 65%;

Se si confrontano le quotazioni attuali con il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, Leonardo risulta essere sottovalutato di oltre il 40%;

Utilizzando il rapporto prezzo/utili come estimatore si vede che per Leonardo il PE vale 4,5 a fronte di un settore di riferimento che quota 14,5 volte gli utili. Anche in questo caso, quindi, il titolo è fortemente sottovalutato;

Analoghe conclusioni si raggiungono andando a considerare gli indicatori PB e PEG.

Nonostante ciò la performance borsistica del titolo negli ultimi anni è stata peggiore sia del settore di riferimento che del mercato italiano. A uno e tre anni , infatti, la performance di Leonardo e del settore di riferimento sono state -51%/-63% e -18,3%/35,8%.

L’nalisi grafica e previsionale prevede il peggio per Leonardo

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 9 luglio in ribasso del 4,33% rispetto alla seduta precedente a 5,608€.

Time frame giornaliero

Con la chiusura del 9 luglio abbiamo assistito, molto probabilmente, all’inizio dell’accelerazione finale verso il I° obiettivo di prezzo in area 5,3596€. Il raggiungimento di questo obiettivo potrebbe essere un buon punto di acquisto, purché si applichi lo stop qualora in chiusura di giornata si abbia una chiusura inferiore a 5,3596€. In caso contrario la discesa potrebbe continuare verso il II° obiettivo di prezzo in area 3,9544€. La massima estensione del ribasso si trova in area 2,5623€.

Time frame settimanale

Sul settimanale la tendenza in corso è rialzista, ma, possiamo dirlo, ancora per poco. Una chiusura settimanale sui livelli del 9 luglio, infatti, farebbe accelerare al ribasso verso area 4,9442€, prima, e a seguire verso area 2,6045€. La massima estensione si trova in area 0,2092€.

I rialzisti riprenderebbero forza solo con chiusure settimanali superiori a 6,2588€.

