C’è forse qualcuno a questo Mondo a cui non piacerebbe diventare ricco? Tutti noi vorremmo avere una bella casa, una bella auto e una bella famiglia. La speranza è sempre quella di affidarsi alle stelle e di esaudire tutti i nostri desideri.

Recentemente ne abbiamo parlato in “sono questi i segni zodiacali che potrebbero rimanere single ma ecco come riconciliarsi con le stelle“. Ogni segno zodiacale è diverso, e ce ne sono alcuni che, nel fare soldi, sembrerebbero più predisposti di altri.

L’attitudine al denaro non è la stessa per tutti, c’è chi gli attribuisce più o meno importanza, anche in relazione alla propria situazione economica di partenza. Alcuni pensano ai soldi come un mezzo e non un fine, altri, quando chiudono gli occhi, sognano una cascata di pezzi da 500 euro.

Siamo tutti diversi e questo vale in ogni campo della nostra esistenza. Si dice che la fortuna sia una ruota che gira e, quest’anno, soldi in arrivo per questi segni zodiacali che presto potrebbero godere di tutti i piaceri della vita.

Toro e Gemelli

Quando parlavamo di “chi vede i soldi come un mezzo e non un fine” stavamo facendo particolare riferimento al segno del Toro. Si tratta, infatti, di uno dei segni zodiacali maggiormente predisposti alla ricchezza ma senza morbosità. Per il Toro non si tratta certo di risparmio. Un lettore del Toro, per esempio, non aprirebbe mai articoli come “risparmiare più del 50% della spesa è possibile grazie a 3 semplici metodi anti spreco”. Va bene, il Toro non è uno che risparmia, ma come riuscirà a diventare ricco? La risposta è un concetto tanto semplice quanto fondamentale: fiducia. Fiducia nell’universo e fiducia nelle stelle. Un Toro vive la vita come gli pare e quest’anno la ruota girerà decisamente a suo favore.

Per quanto riguarda i gemelli, invece, si tratta delle qualità personali. Per loro sarà un anno fortemente proficuo e abbondante proprio perché riusciranno a sfruttare al massimo intelligenza ed empatia. Un Gemelli è entusiasta e parecchio furbo, la sua occasione arriverà presto e non se la lascerà scappare.

Veniamo dunque ai segni più caldi dello zodiaco, quelli che, nell’estate 2022 vedremo attraccare a Porto Cervo su uno yacht Lamborghini. Paradossalmente si tratta di due segni opposti, acqua e fuoco. Rullo di tamburi. Stiamo parlando del Leone e dei Pesci.

Nel regno animale il leone è il re della savana e, non a caso, è il segno che più, tra gli altri, ha potenzialità di guadagno con annesse e connesse manie di grandezza. I nati sotto il segno del Leone sono generalmente persone di grande successo, sanno di meritare tanto e, con l’aggressività propria di un felino, vanno a prenderselo. Quest’anno per il Leone la motivazione sarà letteralmente alle stelle. I soldi, per questo segno di fuoco stanno arrivando, e tanti.

Dai Pesci, invece, nessuno se lo aspetterebbe. Perché un nato sotto il segno dei Pesci, riguardo alle proprie finanze, può avere un comportamento distratto, svampito, alle volte superficiale ed estremamente elargitivo. Ma non quest’anno. Perché le stelle ci dicono che sarà proprio questo segno d’acqua ad avere un’intuizione geniale che lo renderà, in breve tempo, il più ricco dello zodiaco.