Dopo la festa del Natale arrivano il grande cenone di San Silvestro e il pranzo di Capodanno. Potremmo essere invitati in casa altrui oppure in un ristorante. Qualche volta rispettare le regole del bon ton permette di avere successo e di essere apprezzati un po’ ovunque. Ecco allora le regole del galateo su come sedersi e comportarsi a tavola quando si è invitati in casa altrui o al ristorante.

Conoscere la disposizione delle posate

Sia che si vada con parenti oppure che si scelga di passare la fine dell’anno in un ristorante o un agriturismo, è sempre bene prepararsi al meglio. Certamente troveremo a tavola accanto ai piatti le posate che, se messe a dovere, potrebbero metterci a disagio.

Il primo passo sarebbe quello di conoscere dove si trovano le posate per l’antipasto, quali sono quelle del primo piatto, quelle del secondo ecc. Accanto, poi, a quelle del dessert troveremo sicuramente alcuni bicchieri per l’acqua e per le bevande alcoliche. Meglio perciò conoscere come si apparecchia una tavola seguendo le regole del bon ton.

Cosa indossare

Anche il modo di vestirsi è importante e bisogna adeguarsi al luogo in cui si va. Se ci si reca in un ristorante stellato, bisogna vestirsi con un certo gusto. Diverso sarebbe se ci si recasse in una trattoria o in una pizzeria, in cui degli abiti troppo ricercati stonerebbero.

Le regole del galateo su come sedersi e comportarsi a tavola quando si è invitati in casa altrui o al ristorante

Alcuni poi non sanno che quando si entra in un ristorante, il primo a varcare la porta d’entrata non è la donna ma è l’uomo. Egli protegge la donna dagli sguardi indiscreti. Per quanto riguarda i posti a sedere, se si è in casa è la donna che li decide, mentre al ristorante ci pensa l’uomo.

Sarebbe bene anche avere dei rapporti sereni con i responsabili di sala e camerieri, riferendosi a loro non con il classico “Cameriere!”, ma parlando con educazione o richiamando con un semplice e discreto gesto della mano la loro presenza.

Riguardo al conto da pagare, certamente questo è a carico di chi invita. Se invece si è ad un tavolo per due in un incontro galante, allora sarà l’uomo a pagare per la donna.

La postura a tavola

Molti fanno l’errore di accavallare le gambe al tavolo, senza sapere che il galateo vuole le gambe allineate, ma non distese. La schiena va tenuta diritta e quando si mangia sono le posate a dover raggiungere la bocca e non il contrario. Per non squilibrarci evitiamo di appoggiare i gomiti o gli avambracci al tavolo, ma teniamo i gomiti accanto al corpo in modo da avere tutto il corpo in perfetto equilibrio.

Con questi semplici consigli, potremmo passare il test del bon ton anche nelle situazioni più ricercate.