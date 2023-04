Soldi a palate se hai in casa questa moneta commemorativa degli AC/DC o un loro vinile. Puoi superare i 2.000 euro

Hanno venduto più di 200 milioni di album durante la loro carriera, il solo Back in Black ha raggiunto 50 milioni di copie diventando il secondo album più venduto di sempre. Gli AC/DC, storica band australiana, sono uno dei gruppi rock il cui merchandising fa guadagnare più soldi ai fan.

Sono al settantaduesimo posto nella classifica stilata dalla rivista Rolling Stone riguardante i 100 artisti più grandi di tutti i tempi. Sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2003. Nel 2004 Malcom Young e Angus Young sono stati inseriti al terzo posto da Guitar World nella graduatoria riguardante i 100 chitarristi migliori di sempre. I record degli AC/DC sono numerosi e tra questi anche i guadagni che fanno fare ai collezionisti con oggettistica, album e cimeli che nel tempo raggiungono quotazioni davvero interessanti. Se siamo appassionati di questo gruppo rock, o anche se non lo siamo, dovremmo sapere che seguendo le loro vicende potremmo incassare somme di un certo rilievo.

In Australia, alcuni anni fa, è stata coniata una moneta da 50 centesimi di dollaro australiano per celebrare i 45 anni della loro formazione. Questa moneta ha una particolarità che fa entusiasmare i collezionisti e gli appassionati del gruppo.

Iniziativa storica

Soldi a palate se hai in casa questa moneta, perché la zecca australiana ha avuto una incredibile pensata. In collaborazione con il Centro di Scienza e Tecnologia di Canberra ha coniato le prime 10 monete commemorative da 50 centesimi tramite artificiali colpi di fulmine. L’evento si è svolto pubblicamente e i futuri possessori sono stati tirati a sorte. Perché i fulmini? La moneta mostra il chitarrista Angus Young così come compare nella copertina di High Voltage affiancato dai appresentativi fulmini. Il valore della moneta oggi potrebbe essere elevato.

Le monete commemorative possono avere sempre numerose richieste e questo fa salire il prezzo. Alcune di loro che riguardano il gruppo rock formatosi a Sydney nel 1973 hanno un valore che parte da 770 euro. In questi casi anche l’acquisto e l’eventuale rivendita potrebbe portare un guadagno consistente grazie a siti come eBay e Catawiki.

Soldi a palate se hai in casa questa moneta

Gli AC/DC non si fermano alle monete. Se abbiamo in casa vecchi vinili controlliamo con attenzione. L’album Live From The Atlantic Studios stampato negli Stati Uniti nel 1978 potrebbe essere un cimelio raro e costoso. Il valore partirebbe dai 1.300 euro anche se usato, l’importante è che non sia danneggiato e non siano presenti graffi o altre pecche.

Il concerto si tenne il 10 gennaio 1977 e fu una delle tappe del tour australiano della band. Il 1977 è un anno determinante per gli AC/DC perché sbarcarono negli Stati Uniti per la prima volta e per la prima volta vennero in Europa. Nel Regno Unito fecero più di 30 concerti suonando praticamente tutti i giorni per un mese intero. Anche questo ha contribuito a creare il mito degli AC/DC, uno dei gruppi più ricchi di sempre che fa ancora guadagnare i collezionisti e chi segue la musica rock.