Per le vacanze di Pasqua scegliamo le mete preferite da Massimo Giletti: 2 posti meravigliosi. Dove andrà quest’anno?

Se stiamo ancora decidendo dove trascorrere le festività della Santa Pasqua, il famoso conduttore potrebbe aiutarci a eliminare ogni dubbio. Ecco dove trascorre le vacanze, cosa mangia e come si diverte Massimo Giletti.

L’Italia offre numerose località turistiche indimenticabili per le nostre vacanze in ogni mese dell’anno. 2 proposte potrebbero interessarci particolarmente. Si tratta dei posti segreti di Massimo Giletti, amante del mare, grande nuotatore e appassionato di cibo e cultura. Durante un’intervista ha dichiarato di avere un posto del cuore. Una piccola isola del Mediterraneo scoperta grazie a un’amica e diventata un vero e proprio punto di riferimento. Si tratterebbe di Carloforte. Massimo Giletti amerebbe da qualche anno riposarsi e rilassarsi nell’isola tabarchina che offre ottimo cibo e tanto divertimento.

Il piccolo centro storico di Carloforte riprende le atmosfere liguri miste a quelle africane. Sono numerosi i resti delle mura da visitare per rivivere le avventure dei pirati che le attaccavano durante il 1700. L’insenatura più famosa è Cala Fico, fiordo calcareo bagnato da acque meravigliose e da atmosfera selvaggia. Nuoto, immersioni e snorkeling sarebbero le attività preferite da Massimo Giletti. La vista del faro e la piscina naturale di Nasca sono patrimoni imperdibile dentro cui perdersi anche in questa stagione.

Tanto cibo e tanto mare

Se per le vacanze di Pasqua scegliamo Carloforte dobbiamo assaggiare le specialità di tonno che sono autentiche primizie. Il cascà ossia il cous cous carlofortino, il pesto, i maccarun e la zuppa di crostacei, denominata pilau, fanno parte del menù scelto dal conduttore che tutti gli italiani ammirano.

Giletti è anche un noto frequentatore del Gargano. Peschici è una tappa fissa delle sue vacanze. Spiagge bellissime e tante bandiere blu per questa località turistica in cui potremmo visitare il Santuario della Madonna di Loreto. Ma anche le tante abbazie, i castelli, come quello Normammo, e le torri di avvistamento. Peschici sta arroccata in cima a un promontorio a strapiombo sul mare Adriatico e offre viste che lasciano senza fiato. Sabbia finissima e borgo antico sono una combinazione vincente per le vacanze di Pasqua in cui il flusso turistico è ancora controllato. Nei dintorni potremmo fare una gita e visitare il Parco Nazionale del Gargano con la sua vegetazione fitta di aranceti e uliveti. Il relax è assicurato.

Per le vacanze di Pasqua scegliamo solo il meglio

Quando si trova in Puglia, Massimo Giletti ama mangiare le specialità del posto. I formaggi tipici come il caciocavallo tanto per iniziare, ma anche la cacioricotta, la zuppa di pesce e le seppie ripiene. Peschici è il posto ideale per mangiare bene spendendo poco. Il ristorante Il Pescatore è il punto di ritrovo di chi ama il pesce locale. Prezzi contenuti, alta qualità e staff accogliente e disponibile. Allo stesso livello il ristorante Da Peppino con menù di pesce a partire da 25 euro da ordinare in un meraviglioso giardino.

Da Maria invece si trova a 2 chilometri dal centro, ha un ambiente rustico familiare ed è sempre consigliato per chi viaggia con bambini piccoli o famiglia numerosa. Le alternative non mancano, tutte hanno proposte particolari ed è impossibile rimanere delusi. È facile capire perché Giletti scelga queste 2 località per le sue vacanze. Seguiamo il suo esempio. Potremmo vivere una Pasqua da sogno.