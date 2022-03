Soldi a palate e mese di felicità per l’Ariete e per questi segni dell’oroscopo grazie a Venere

I mesi di primavera sono dei periodi di profondi cambiamenti. Cambia il clima, cambiano i vestiti e cambiamo anche noi in fin dei conti. Certo, c’è una parte di italiani che preferisce il freddo dell’inverno per poter stare a casa a guardare i film senza troppo sensi di colpa. Poi, però, troviamo la grande maggioranza delle persone che non vede l’ora di poter riuscire di casa più a lungo e rifare ciò che si amava tanto fare nella scorsa primavera.

Anche l’oroscopo cerca di spiegare questi profondi cambiamenti e ci dice che per alcuni segni questo mese sarà davvero positivo. Infatti, ci saranno soldi a palate e un mese di felicità per l’Ariete ma anche per il Cancro e questo altro segno dello zodiaco.

Ariete con il vento in poppa

L’Ariete vive questo mese come il cuoco più esperto quando deve cucinare il suo piatto forte. Gli ingredienti e la procedura li conosce praticamente a memoria e non deve far altro che dirigere. In particolare, però, il cuoco esperto mentre dirige ciò che conosce alla perfezione riesce comunque a dare un tocco personale. Ecco, è proprio questa la mentalità che sta caratterizzando le azioni dell’Ariete.

A lavoro ci sarà un’ottima opportunità che porterà ad incassi davvero straordinari. In amore, invece, Venere giocherà un ruolo fondamentale sia per le coppie già consolidate sia in quelle fresche. Grazie a un dialogo più intenso e veritiero, l’Ariete riuscirà a spiegare meglio le sue debolezze i suoi timori al partner.

Il Cancro vivrà un mese sempre positivo ma sicuramente diverso da quello dell’Ariete.

Al lavoro, ad esempio, non saranno le occasioni a mancare ma la voglia di vedere tutto sempre in perfetto ordine. Infatti, questa che sembra una caratteristica estremamente positiva del Cancro può ritorcersi contro se spinta troppo in là.

Con una rinnovata apertura mentale influenzata da Venere, i nati sotto il Cancro riusciranno ad essere più veloci e performanti. In amore il discorso è simile, perché il Cancro riuscirà finalmente a chiedere meno attenzioni al partner e ad accontentarsi molto di più.

Infine, anche l’Acquario vivrà un mese estremamente positivo e intenso. Come nei migliori libri romantici, l’Acquario dopo mille peripezie vivrà un lieto fine sia in amore sia al lavoro. Venere sarà complice di molti successi dei nati sotto questo segno, che non dovranno far altro che godersi la vita.

