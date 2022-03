Potrebbe sembrare strano e incredibile, ma chi ha prenotato la vacanza estiva un paio di mesi fa, avrebbe già guadagnato. Nel senso che, complici gli ultimissimi rincari e gli effetti della guerra in Ucraina, i costi sono nuovamente lievitati. Ecco, allora che chi saggiamente ha investito le mance di Natale nella caparra delle ferie estive, potrebbe aver fatto davvero un buon affare. Per coloro invece che ancora non si sono decisi, ci sono comunque delle destinazioni particolarmente suggerite dai turisti stessi. Quelle località low cost, che svettano sul web per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Ne abbiamo già segnalate un paio ai nostri Lettori, ed oggi ne proponiamo un’altra davvero interessante.

Mare caraibico e cucina mediterranea

È stata una delle mete in assoluto più apprezzate lo scorso anno dai turisti italiani. Parliamo della bellissima Pulsano e di Marina di Pulsano. Siamo nella provincia di Taranto, all’interno della meravigliosa Puglia e ci apprestiamo a recensire una località con un’altissima percentuale di pareri positivi. Scorrendo sia le foto che le opinioni di chi l’ha vista, non servirebbero tante parole. Spiagge e mare sembrano quelli dei Caraibi. Acqua limpida e pulita, con fondali digradanti che non spaventano chi non sa nuotare. Entroterra verde e lussureggiante, con quell’aspetto selvatico che piace tanto a chi cerca qualcosa di diverso dalle solite spiagge.

Economica, facile da raggiungere ma bellissima e non troppo affollata questa meta mare ideale per le prossime vacanze estive 2022

Per arrivare a Pulsano la scelta è:

in treno, scendendo a Taranto e prendendo poi il bus navetta;

in areo, con scalo a Brindisi, a circa 60 km di distanza;

lungo l’Autostrada del Sole A1, venendo da Nord, prendendo poi la Adriatica A14, uscendo a Taranto e prendendo poi la Tangenziale o la Statale.

Dove alloggiare a Marina di Pulsano

Economica, facile da raggiungere ma bellissima Marina di Pulsano offre ogni tipo di alloggio, pur non essendo enorme. Alloggi, stanze, residence, tenute e bed and breakfast raggiungono voti davvero molto alti. Sia in pieno centro, sia sistemandosi appena fuori. Possibilità di alloggiare in strutture con la piscina, o fronte spiaggia, ma prenotando adesso perché i posti non sono tantissimi e l’ospitalità qui è davvero di casa. Pulsano è l’ideale per una vacanza rilassante, in cui mangiare davvero bene e godendo di un mare spettacolare.

Approfondimento

Un tempo famosa solo per le sue anguille oggi questa meta low cost è apprezzatissima dalle famiglie alla ricerca del relax