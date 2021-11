C’è chi non crede nell’esistenza della dea bendata e pensa che il singolo sia artefice del proprio benessere. Anche questi individui avranno però notato che in certi periodi portare a termine alcuni compiti o parlare con alcune persone sia più semplice rispetto ad altri. Anche se sembra strano, l’astrologia affermerebbe che questa caratteristica potrebbe riguardare soprattutto un nativo dello zodiaco in particolare. Infatti è possibile, infatti, riuscire ad ottenere soldi a palate e fortuna nelle comunicazioni e negli affari per il segno zodiacale preferito dalle stelle. Vediamo insieme di chi si tratta e chi invece dovrebbe stare più attento in questo periodo.

Il significato generale di Mercurio in Sagittario

Mercurio ha iniziato da poco a transitare in Sagittario. Questo significa che chi è nato sotto questo segno o chi ha questa posizione nel tema natale è decisamente favorito negli ambiti “mercuriali”. Questo pianeta generalmente rappresenta l’intelligenza o la comunicazione ed è consigliato in domicilio, se cade in Vergine o in Gemelli. Quando invece è nel nono segno dello zodiaco si tinge di sfumature più focose e ottimistiche che generalmente non gli appartengono. È quindi il momento per tutti di dare sfogo alla creatività e di intavolare dei progetti che stimolino curiosità ed entusiasmo. Attenzione però ai dettagli e alla precisione che in questo momento potrebbero mancare.

Soldi a palate e fortuna nelle comunicazioni e negli affari per il segno zodiacale preferito dalle stelle

Ecco il segno in assoluto più fortunato e favorito per amore e lavoro fra novembre e dicembre. Di chi stiamo parlando? Del Sagittario, ovviamente, che al momento sta beneficiando di un effetto incrociato tra il Sole e Mercurio che transitano entrambi nel suo segno. Chi risente positivamente di questo sono anche gli altri archetipi di Fuoco, quindi Ariete e Leone e alcuni di quelli di Aria. Parliamo di Bilancia e Aquario. Parliamo, quindi, di quelle persone che appartengono a questi segni, ma anche di chi ha il proprio Mercurio natale nei segni zodiacali che abbiamo elencato prima.

Il Gemelli (o chi ha Mercurio in questa sede) resta escluso perché si trova ad affrontare un’opposizione sia da parte del Sole che del pianeta. Per i primi la situazione finirà con il cambio di segno in Capricorno, mentre per i secondi alla fine del transito, che è previsto per il 13 dicembre. Inoltre l’eclissi lunare potrebbe portare questi segni zodiacali a rivoluzionare completamente la propria vita secondo gli astrologi.

Approfondimento

Da novembre a marzo una grandissima fortuna e un amore romantico per questi segni zodiacali