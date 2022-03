Soldi a gogo per questi 3 segni zodiacali secondo l’oroscopo cinese e uno sarà baciato da una fortuna sfacciata il prossimo anno

Se il mese di marzo sta regalando delle gioie immense, soprattutto per questi segni zodiacali, grazie ai Pianeti, l’oroscopo cinese riserverà altre sorprese. Se per quello tradizionale ciò che determina il segno è la data, invece per l’oroscopo cinese è l’anno di nascita ad essere il fulcro della fortuna.

Infatti, il 2022 è l’anno di questo segno zodiacale. Ciò significa fortuna a palate e omaggi anche dal mondo della moda. Per la popolazione cinese, l’oroscopo è molto più importante rispetto alle nostre credenze. La filosofia, la meditazione e il misticismo fanno parte della loro cultura ultra millenaria. Infatti, il Capodanno cinese coincide con “la nascita” di un nuovo segno.

Da qui si capisce l’importanza di questa credenza. Ma anche per molte persone, l’oroscopo tradizionale è un aiuto morale, ed ecco perché vi sono grandi novità in arrivo per il Capricorno e non solo. Invece, si prevedono soldi a gogo per questi 3 segni zodiacali.

I primi due segni

L’oroscopo cinese suggerisce che il Drago, la Capra e il Coniglio saranno i segni più fortunati. Come anticipato, nella tradizione orientale è l’anno di nascita ad essere determinante. Il Drago è il segno che contraddistingue i nati negli anni 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. La Capra, invece, è il segno zodiacale dei nati negli anni 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Infine, il Coniglio è il segno degli anni 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

I Draghi avranno tante opportunità nel campo professionale, e questo si traduce in stipendi più elevati. L’unica cosa su cui prestare attenzione è il risparmio. Non facciamoci accecare da così tanti soldi. Usiamoli con intelligenza e parsimonia.

I nati sotto il segno della Capra, invece, avranno la possibilità di trovare un posto di lavoro più stabile. L’importante è insistere sempre e cercare di meglio, soprattutto in termini economici. Ma, visto che la fortuna è dalla loro parte, bisognerà solo attendere.

Soldi a gogo per questi 3 segni zodiacali secondo l’oroscopo cinese e uno sarà baciato da una fortuna sfacciata il prossimo anno

Il Coniglio è travolto dalla fortuna, tanto che progetti o un cambio nel mondo del lavoro saranno molto favoriti. Così come gli investimenti. Ma la notizia ulteriormente positiva è che questa fortuna si protrarrà anche il prossimo anno.

Ebbene sì, il 2023 sarà l’anno del Coniglio, quindi, non solo quest’anno sarà molto positivo per i nati sotto il segno, ma sarà soprattutto durante il 2023 che queste opportunità si concretizzeranno. Più fortuna di così!