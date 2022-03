Morbide e sostanziose le polpette al sugo della nonna, per consumare al meglio la carne macinata con un secondo piatto facilissimo

Le polpette al sugo sono una vera delizia della tradizione. Golose e ricche, sono perfette per portare in tavola un secondo di carne che può trasformarsi anche in un soddisfacente piatto unico.

Esistono tantissimi modi per preparare delle polpette buone e morbidissime.

Ecco, ad esempio, la versione senza uova e senza mollica di pane. Polpette talmente morbide da sciogliersi in bocca grazie a questo segreto degli chef.

Chi si ritrova in frigo un po’ di carne macinata da consumare potrebbe innamorarsi di questa ricetta salva cena che sarà pronta in soli 15 minuti.

Tra le innumerevoli ricette tramandate dalle nonne, quest’oggi ne suggeriamo una piuttosto classica, ma decisamente tra le più golose, da servire a grandi e piccini.

Morbide e sostanziose le polpette al sugo della nonna accontenteranno anche i palati più scettici.

Ecco l’occorrente per 8 persone.

Ingredienti

2 uova;

600 g di passata di pomodoro;

500 g di manzo tritato;

400 g di piselli;

100 g di pane raffermo;

100 ml di latte

2 cucchiai di parmigiano;

ciuffo di prezzemolo;

mezza cipolla;

carota;

mezzo gambo di sedano

sale, olio e pepe q.b.

Preparare delle gustose polpette con i piselli non è difficile. Innanzitutto, in una ciotola inserire la carne macinata, poi il pane ammorbidito nel latte, le uova intere e il parmigiano. Mescolare e aggiungere il prezzemolo tritato, un pizzico di sale e un po’ di pepe.

Lavorare il composto fino a raggiungere un impasto uniforme. A questo punto, con le mani inumidite di acqua staccare dei pezzi di impasto e creare delle polpette di media grandezza. Poi, metterle da parte.

In una pentola, far soffriggere la cipolla con un filo d’olio. Aggiungere, poi, la carota e il sedano tagliati a dadini.

Lasciare sul fuoco per qualche minuto e poi aggiungere la passata di pomodoro. Insaporire con un pizzico di sale e far cuocere per qualche minuto.

Dopo, adagiare le polpette nel sugo con delicatezza le polpette nel sugo e far cuocere per 15 minuti (la cottura dipende anche dalla grandezza delle singole polpette).

A metà cottura, aggiungere i piselli e se serve allungare il condimento con un po’ d’acqua calda. Terminare la cottura e servire calde. Una vera goduria!

